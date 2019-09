Politici z obou sousedících lokalit v metropolitní oblasti se setkali už v minulosti, aby řešili hlavně dlouhodobé společné problémy kolem dopravy – tentokrát však lze odhadovat, že jejich rozhovory dostanou nové dopravní téma: pražské plány na zavedení mýtného.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) v tomto týdnu představil záměr zavádět poplatky za průjezd po komunikacích v metropoli. Prý ne jako další zdanění motoristů; údajně má jít o snahu přimět řidiče k tomu, aby své jízdy omezili, což by se pak projevilo na čistotě ovzduší. Zaskočil tím nejen občany žijící ve středních Čechách i přímo hlavním městě, ale dokonce i pražské politiky, stejně jako ministra dopravy Vladimíra Kemlíka (za ANO). Hlubuček však trvá na tom, že političtí partneři v minulosti záměr podpořili. A diví se tomu, že oni teď nad jeho plány vyjadřují podivení.

Jistě na tenhle nápad, který by se podle Hlubučkových představ mohl stát skutečností během tří až pěti let, přijde řeč během společného setkání sousedících radních. A pokud by Středočeši měli začít vyjmenovávat důvody, proč by pražské mýtné středním Čechám neprospělo, ale naopak je citelně poškodilo, kdo ví, zda by jim vymezené dvě hodiny vůbec stačily jenom na toto. Jak úporně se na pražském magistrátu může uchytit myšlenka na regulaci aut přijíždějících ze středních Čech, přitom dokládá třeba to, jak dlouho v minulém volebním období trvalo, než vzaly zasvé plány na omezování vjezdu do hlavního města chystané tehdejší pražskou radní pro životní prostředí Janou Plamínkovou (STAN) v rámci protismogových opatření. Sudá/lichá podle registračních značek; pamatujete?

I předtím, než se vynořilo téma pražského mýta, se přitom počítalo, že podstatná část společného jednání radních Prahy a Středočeského kraje bude věnována dopravě. Vyplývá to z dřívějších vyjádření hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta připomínala především společné úsilí o dostavbu Pražského okruhu, ale i spolupráci týkající se dalších silničních tahů (zvláště Vestecké spojky či trasy Úvaly – Běchovice). Ale také koleje: jak budování moderní železniční trati z hlavního města do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha (chybně, leč vytrvale označované jako „rychlodráha“), tak prodlužování tramvajových tratí za hranice metropole.

S dopravou se pojí třeba i volání Jermanové po změně názvu Pražské integrované dopravy. Podle hejtmanky by se mělo projevit, že v tomto systému už dnes mají převahu vlaky a autobusy jezdící po středních Čechách – přičemž integrace dalších oblastí Středočeského kraje nadále pokračuje a v příštím roce má odsýpat jako na běžícím pásu. Společný zájem (a dokonce se shodným cílem jako pražské myšlenky na zavedení mýtného) pak mají magistrát i hejtmanství také na budování záchytných parkovišť P+R, umožňujících lidem přestupovat z aut na dobře navazující veřejnou dopravu.

Oblastmi společných zájmů se jeví třeba cestovní ruch či inovace spojené se zaváděním moderních technologií. Zde zřejmě lze hovořit o společné metropolitní oblasti, představující jeden celek. Byť třeba v oblasti služeb pro turisty to mnohé firmy ještě nevědí a soustřeďují svůj zájem především na návštěvnicky přetížené hlavní město, politici z Prahy i ze Zápraží se zdají být v této věci zajedno.

Naopak třeba sociální oblast může přinášet rozdílnější pohledy. Středočeši jdou na jednání s upozorněním, že obyvateli krajem zřizovaných domovů pro seniory, ale i dalších institucí působících v sociální oblasti, jsou nyní zhruba z jedné pětiny Pražané. Volných míst se přitom zoufale nedostává. Jistě tedy středočeské radní potěší, pokud od pražských kolegů uslyší, jak se o své občany plánují postarat oni.

Možná také dojde na debatu o dříve prezentovaných myšlenkách pražského primátora Zdeňka Hřiba na to, že by Nemocnici Na Bulovce mohla nahradit nemocnice nová, jež by byla vybudována v Letňanech. Ty byly ve středních Čechách přijímány nikoli s rozpaky, ale přímo s nevolí. S nesouhlasem souvisejícím s obavami z hrozby pro fungování některých nemocnic na území kraje.