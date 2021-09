Podle Tomáše Pardubického, generálního ředitele FINEP Holding, je rozhodnutí se pro nájemní bydlení dobrým řešením: „V západoevropských metropolích je bydlení v nájmu naprosto běžná věc. Navíc přináší do života flexibilitu a svobodu, což ocení zejména lidé stojící na prahu samostatného života nebo ti, kteří si v metropoli začínají budovat kariéru," je přesvědčen Pardubický.

Ceny nájemního bydlení se v Praze pohybovaly okolo 279 korun za metr čtvereční a v pololetím srovnání vykazovaly mírný pokles ve výši 2,8 procenta. Z hlediska segmentu trhu zaznamenávají větší pokles cen nájemného dražší byty. Vyplývá to z analýzy, kterou pro Magistrát hl. m. Prahy zpracovala společnost Deloitte. S podzimním návratem studentů se dá ale očekávat, že se tento pokles s největší pravděpodobností zastaví.

Ceny bydlení očima Deloitte Real Indexu Ceny bytů v Praze a krajských městech v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly průměrně o 5,3 procenta, a to na 77 800 korun za metr čtvereční. Nejdražší byty jsou stále v Praze, metr čtvereční se zde prodává za 100 tisíc korun. K nárůstu cen došlo i ve Středočeském kraji – v okresech Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Boleslav, Praha-východ a Praha-západ stouply prodejní ceny bytů o 6,4 procenta na 66 100 korun za metr čtverečních, v ostatních okresech pak v rozmezí od čtyř do osmi procent. Poznámka: Deloitte Real Index sbírá data z uskutečněných prodejů všech bytů, které byly zapsány v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv.

„Byty v Praze jsou téměř vyprodány a sen o vlastním bydlení se tak střední třídě definitivně rozplynul," popisuje situaci na rezidenčním trhu Peter Višňovský, ředitel realitní kanceláře Lexxus. „Každý, kdo v metropoli dokáže dosáhnout na vlastní byt, dnes nakupuje. Méně movití pak míří do nájmu či své peníze investují do nemovitostí mimo hlavní město, nejčastěji ve Středočeském kraji," dodává Višňovský.

Zatímco za první pololetí roku 2020 se na území metropole prodalo celkem 2 400 nových bytů, jen v průběhu letošních prvních šesti měsíců našlo v Praze svého kupce bytů podstatně více - 4 750. V porovnání s loňským prvním půlrokem se jedná téměř o dvojnásobek. Nebo ještě jiný úhel pohledu: v celém roce 2020, který je v prodejích za uplynulých deset let považován za jeden z nejsilnějších, si majitele našlo „pouze“ 5 800 bytových jednotek z developerské výstavby. Největší zájem kupující již tradičně projevují o byty s dispozicemi 2+kk a 3+kk.

Kdeže loňské sněhy jsou, chtělo by se říci dnes, v druhé polovině roku 2021. „Vzhledem k převisu poptávky nad nabídkou růst cen opět zrychlil. V něm se navíc odrážejí i zvyšující se ceny stavebních materiálů," komentuje aktuální situaci na trhu Marcel Soural a dodává, že průměrná prodejní cena nových bytů v závěru prvního pololetí roku 2021 činila 118 480 korun za metr čtvereční.

