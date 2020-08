Rozhledna? Skvělý cíl pro plánování výletu!

Pozoruhodné trasy výletů často vedou do kopce – a neméně zajímavé mohou být i ty spojené se stoupáním do schodů. Ve čtvrtek na to upozornila Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu, jež rozhodně doporučuje naplánovat si v kraji výlet k rozhlednám a památkám v jejich okolí. Takových cílů lze najít celou řadu – a odměnou se stane překrásný výhled do dalekého okolí.

Havířská bouda na Kaňku | Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu