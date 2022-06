Český Brod připravuje přístavbu základní školy Žitomířská, kde by mělo přibýt 13 učeben, součástí svazkové školy bude také budova v nedalekých Doubravčicích, kde vyroste 14 učeben. Dnes ovšem mají problém zejména rodiče dětí z okolních obcí. Pro žáky z Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad jsou místa ve školách rezervovaná, u dojíždějících je to horší. Ve školách proto došlo na losování, kdo z prvňáčků bude přijat a kdo ne. Pro více než dvacet nejmladších školáků se místo nenašlo. Rodiče tedy musí hledat možnost umístění svého dítěte v některé ze škol v okolí, kde je ovšem situace obdobná. Nejčastěji jsou tedy nuceni vozit potomky do pražských škol, v jisté výhodě jsou ti, kteří do hlavního města dojíždí za prací. "Ještě horší je situace při nástupu dětí z venkovských prvostupňových škol do šestých tříd," říká starosta Jakub Nekolný. V českobrodských školách pro ně chybělo cca 50 míst.