Z KACPU fungujících ve středočeských městech bylo v sobotu nejvytíženější to mladoboleslavské, jímž prošlo 201 uprchlíků. V Příbrami pomohli vyřídit úřední nezbytnosti 163 běžencům a v Kutné Hoře 146 lidem. Zajistit ubytování potřebovala v sobotu podle nedělních údajů krajského úřadu rovná stovka návštěvníků trojice středočeských KACPU. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) upřesnila, že nejvíce z nich bylo v Příbrami, a to 66. V Kutné Hoře bylo třeba zajistit 21 postelí a v Mladé Boleslavi 13.

K tomu, jak to na středočeských asistenčních centrech chodí, zveřejnil v neděli na twitteru slova chvály IT manažer Petr Uzel, který na to kutnohorské doprovodil paní, již jeho rodina v sobotu ubytovala u sebe doma. „Pokud můžu soudit, skvělá organizace. Tleskám Středočeskému kraji a všem, kteří se podílejí,“ shrnul své dojmy do několika slov.

Je vcelku pravděpodobné, že pražským KACPU v neděli projde již jeho padesátitisící návštěvník. K sobotní půlnoci se totiž součet počtu lidí, kteří si zde od počátku jeho existence vyřizovali registraci pobytu, kartičku zdravotního pojištění a další administrativní náležitosti, vyšplhal již na 47 660 osob. Trojicí KACPU ve středních Čechách prozatím prošlo 15 054 ukrajinských občanů.