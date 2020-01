Bohužel jsou během této noci pravidlem i takové rvačky, které se neobejdou bez následné asistence posádek rychlých sanitek. Agrese v hodinách, které jsme většinou zvyklí spojovat s všeobecnou radostí a objímáním i úplně cizích lidí, nabírá takové obrátky, že teče krev.

Obtížné to pak bývá i pro zdravotníky; není výjimkou, že pití osvítí účastníky oslav natolik, že oni vědí nejlíp, jak aby mělo ošetřování vypadat. Mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová připomněla, že o „hrdiny“ a „siláky“ posilněné alkoholem a agresivitou nebývá během toto noci nouze. Důsledkem popíjení také podle slov mluvčí bývají potíže při domluvě se samotnými pacienty, jež Effenbergerová shrnula slovy „neschopnost věcné komunikace“.

Příznivou zprávou je, že počty pacientů se v posledních letech snižují. Zatímco předloni jich středočeští záchranáři během 12hodinové služby zahrnující silvestrovskou noc napočítali 172 a loni 169, tentokrát byl rozdíl zásadnější. Operační středisko zaznamenalo o 40 výjezdů méně než před rokem, sdělil Deníku náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petr Mach.

„Vyjížděli jsme ke 40 opilým osobám, z toho čtyři byly nezletilé,“ připomněl nejviditelnější problém. „Dále jsme na spádové chirurgie převáželi šest osob s úrazy způsobenými petardami, zasahovali jsme u šesti dopravních nehod, kde se ve všech případech jednalo o lehká zranění. A vyjížděli jsme k 19 napadením,“ shrnul Mach bilanci rušné noci z pohledu zdravotnické záchranné služby.

Jestliže lidi poraněné pyrotechnikou stačilo převézt na nejbližší chirurgické pracoviště, je to vlastně ještě vcelku dobrá zpráva. Znamená to, že tyto úrazy byly vesměs lehčího charakteru a nevyžadovaly specializovanou pomoc. Před rokem posádka rychlé lékařské pomoci z Neratovic zasahovala u většího maléru, při němž muž přišel o prsty, už před sedmou večer. Poté, co mu výbuch petardy v ruce amputoval palec, ukazovák a částečně i prostředníček, putoval na oddělení plastické chirurgie vinohradské nemocnice.

Rovněž z pohledu čísel vyznívá srovnání oslavami příchodu roku 2019 příznivě. Tehdy byl počet poraněných nebo popálených pyrotechnikou více než dvojnásobný: šlo o 14 osob. Rovněž počet zranění při napadení byl před rokem vyšší: 21.

Během silvestrovských oslav se tradičně horší také zdravotní stav lidí s chronickými obtížemi. I na tom mívá svůj podíl popíjení alkoholu nebo porušení dietního režimu, když lidé podlehnou nabídce stolů zaplněných pochoutkami a dopřejí si laskominy, jimž se podle doporučení lékařů mají vyhýbat.