Komplikace spojené se sněžením lze podle ní v části středních Čech očekávat od úterního odpoledne – a pak i během noci na středu: konkrétně od 17. hodiny 12. listopadu do šesté ranní následujícího dne. V pásu od Sedlčanska přes Benešovsko, Voticko a Vlašimsko až k Čáslavi a Kutné Hoře by v polohách nad 400 metrů nad mořem mohlo místy napadnout kolem pěti centimetrů (ojediněle až kolem deseti) sněhu – většinou mokrého a těžkého.

„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování a podobně,“ upozorňují meteorologové, že opožděný příjezd Martina na bílém koni mohou provázet nesnáze. A to nejen na klouzajících vozovkách a chodnících! Mokrý sníh může poškodit stromy a buď jejich prostřednictvím, nebo i sám také poničit dráty elektrického vedení, takže hrozí i energetické výpadky. Řidičům lze nejen doporučit velmi opatrnou jízdu se sledováním dopravního zpravodajství, ale rovněž důraz na zimní výbavu; v případě cest do horských oblastí to znamená nezapomenout ani na sněhové řetězy.

Obdobné trable se ve středu ještě mohou rozšířit, a to zřejmě na celé území kraje. Výstrahu zatím meteorologové nevydali, avšak jejich předběžné varování zmiňuje další nadílku mokrého sněhu, očekávanou ve vyšších polohách od středečního poledne do čtvrteční šesté ranní. Zatímco někde zasněží, jinde lze počítat i s ojedinělým výskytem mrznoucího deště s možností tvorby ledovky.

Sníh, který napadne, zřejmě dlouho ležet nezůstane. Již o víkendu by mělo přijít velmi výrazné oteplení.