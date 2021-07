Jednotka určená k pomoci při odstraňování následků živlu, kterou se podařilo sestavit nebývalou rychlostí, je pro nynější fázi prací vybavena především technikou pomáhající odklízet sutiny a stabilizovat domy, uvedla v neděli večer mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

„Z našeho kraje vyjelo několik automobilových nosičů s nákladními vanami na odvoz suti, vyprošťovací kontejner se zásobou pil, rozbrusů a podobně i kontejner s výdřevou obsahující dřevo různé délky, které slouží k zapažení a zajištění nestabilních staveb,“ zmínila Fliegerová klíčové vybavení. Přičemž upozornila třeba i na smykový nakladač. „Kromě této techniky byl požadavek na absolutní soběstačnost odřadu. Proto s sebou hasiči vezli i tankovací kontejner se zásobou pohonných hmot, týlový kontejner s kuchyňkou a sprchami, elektrocentrálu – a také velké stany pro přespání,“ vypočetla.

Ještě v pátek odpoledne se technika vyčleněná z vybavení tří stanic profesionálních hasičů z různých koutů kraje sjela na stanici v Říčanech, odkud zamířila nejprve na shromaždiště v Protivíně – a pak byl konvoj nasměrován k Hodonínu. Tam Středočeši dorazili pozdě večer, a tak páteční činnost spočívala pouze ve vybudování stanového zázemí. V sobotu ráno byl středočeským hasičům přidělen sektor v Lužicích.

„Ten si rozdělili na tři úseky – odvoz suti, stabilizace budov a zprůjezdnění komunikace a železnice na konci obce. K tomu museli pokácet velké množství poškozených stromů a sloupů elektrického vedení,“ přiblížila Fliegerová první den nasazení. S tím, že se pracovalo až do 21. hodiny, kdy došlo na uzavření obce a odjezd jednotek do stanového tábora. Neděle se pak sobotě velice podobala. „Od sedmé hodiny probíhalo znovu nasazení odřadu v Lužicích, kdy práce byly obdobné jako předchozí den: odvoz suti, stabilizace budov a pomoc se zastřešením obydlí bez střech,“ konstatovala Fliegerová.

Předběžně se počítá s tím, že odřad v místě nasazení setrvá do pátku – jisté to však není; situace se neustále mění podle postupu likvidačních prací a nových požadavků. A hasiči, kteří už zažili a viděli leccos, se netají svými pocity: tohle je i pro ně premiéra; nasazení podobného charakteru zažívají poprvé v životě. „V zasažených oblastech si všichni sahají na dno svých sil a úklidové práce v obcích probíhají neustále. Všichni se snaží, aby k obnově došlo v co nejkratší možné době,“ tlumočila Fliegerová dojmy Středočechů nasazených na Moravě.