Chcete patřit mezi první návštěvníky, kteří nahlédnou pod pokličku nových expozic Vlašského dvora a prozkoumají tento „klenot“ českých panovníků blíže? Procházky Kutnou Horu už vás nudí a chtěli byste si ji prohlédnout z jiných úhlů? Pokud si na vše odpovíte ano, přijměte naše pozvání na On-line Den otevřených dveří v Kutné Hoře.

Osm krás Kutné Hory

V rámci dvouhodinového přenosu společně poznáme osm zajímavých míst tohoto krásného historického města a věříme, že i když jste některé z nich navštívili, ukážeme vám je v jiném světle s řadou nových informací.

Zavítáme do Vlašského dvora, kde nahlédneme do novýc expozic a utajených zákoutí této národní kulturní památky celoevropského významu. Podíváme se i do rodného domu Mikuláše Dačického a ověříme si znalosti o českém kulturním dědictví UNESCO. Návštěvou Knihtiskárny se vrátíme v čase zpět do 19. století a pronikneme do tajů knihtisku. Dozvíme se, jak se vyučuje v moderních učebnách starobylého kláštera sester voršilek.

Staneme na prknech, která znamenají svět v Městském Tylově divadle. Místo tlačenic v davu si chrám sv. Barbory prohlédneme hezky z výšky nebo zjistíme, jak se objevily ovce na stepích Kaňku. Celé naše kutnohorské putování zakončíme v rodinné stavební společnosti Stavonel, spol. s. r. o.

Pro představu, jaké prostředky projekty byly z fondů EU na rekonstrukci těchto památek investovány, lze uvést, že například na revitalizaci Vlašského dvůra v Kutné Hoře šlo z fondů EU 84,2 miliónů korun, nebo na přeměnu Dačického dům 60,4 miliónů korun.

Připojte se k nám a podívejte se, kde všude evropské fondy pomáhají!