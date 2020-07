Lidí, kteří s mobilem nebo tabletem v ruce koukají po autech projíždějících po blízké komunikaci, si lze od neděle všimnout jak v okolí dálnic, tak třeba i méně frekventovaných silnic III. třídy. Po čtyřech letech se opět rozjela pravidelně opakovaná akce s úředním označením CSD – Celostátní sčítání dopravy. Provádí se zhruba po pěti letech.

Ilustrační snímek. Silnice. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Na bezmála 6,5 tisíce sčítacích úseků v rámci celé republiky – nejvíc jich je na krajských silnicích II. třídy, a to 3150 – budou pověření sčítači počítat průjezdy až do konce října, a to v určených hodinách pokrývajících denní i noční dobu během celého týdne. Původně se měli u silnic objevit už před čtvrtrokem; jarní část sběru dat se stejně jako při minulých sčítáních chystala od poloviny dubna do konce června. Opatření proti koronaviru však dopravu zcela změnila, a tak je tato fáze odložena na stejné období příštího roku, vysvětlil Deníku Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).