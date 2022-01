Otevřeno je přes týden od 14 do 20 hodin, v sobotu a neděli pak od 8 do 20 hodin. Nutná je ale předchozí registrace skrze centrální registrační systém.

Na stadionu Sparty se očkuje přímo v síni slávy u zlatých pohárů a sbírky historických artefaktů letenského klubu. Lidé si tak mohou jako bonus při vakcinaci prohlédnout ve vitrínách například Klíč primátora hlavního města Prahy, což je ocenění, které vždy na půl roku získá vítěz pražského derby. Naproti tomu na Slavii ve Vršovicích je možné obdržet voucher s prohlídkou stadionu.

Fotbalisté vidí v očkování šanci na návrat k normálu. „Nechceme už zažívat prázdné stadiony nebo utkání s omezeným počtem diváků. Chceme si užívat stadiony s plnou kapacitu,“ přeje si ředitel klubu Sparty František Čupr.

Zástupci metropole s ním souhlasí. Například radní Milena Johnová prohlásila, že očkování nabízí smír mezi fotbalovými fanoušky. „Přináší oboustranné vítězství. Přináší vítězství fotbalovému klubu, přiblíží nám všem dobu, kdy zase budou plná hlediště,“ řekla.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) poznamenal, že vítá každé očkovací centrum, které vznikne. „Omikron se rychle šíří a na nic nečeká. Posilovací dávka navýší ochranu proti nemoci ze 20 či 30 procent na 70 procent, což je velice významné,“ připomněl.

V celé Praze se nyní nachází 88 očkovacích míst, bez registrace je 18 z nich. Radní Johnová v této souvislosti vyzdvihla především mobilní očkovací tým, do kterého je zapojeno na dvě desítky praktických lékařů, kteří navštěvují ty nejzranitelnější občany přímo v jejich domácnostech – a to i o víkendech.

Součet aktuální kapacity všech pražských očkovacích center je 16 tisíc denně nebo 90 tisíc týdně. Což podle Johnové zatím postačuje současnému zájmu, který je ale ovšem menší, než by si odborníci přáli. Z 1,3 milionu obyvatel Prahy nemá posilovací dávku 733 tisíc dospělých osob, což činí 63 procent. Zcela bez očkování je přibližně čtvrtina Pražanů starších dvanácti let. Mezi seniory staršími 65 let není očkovaných necelých 10 procent Pražanů a mezi těmi přes 80 let necelých 12 procent. V nejvyšší věkové skupině by si mohla pro booster přijít čtvrtina z nich.V domovech pro seniory činí proočkovanost mezi jejich obyvateli kolem 95 procent.