Jestliže ministr pro použití antigenních testů, jejichž uplatnění má být pedagogům uhrazeno za zdravotního pojištění, zmínil termín 4. – 18. prosince, kraj je připraven stihnout už počáteční datum. Zatím je připraveno deset odběrových míst v nemocnicích různých zřizovatelů a vlastníků v celém kraji: v Benešově, Hořovicích, Kladně, Kolíně, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburce, Příbrami, Rakovníku a ve Slaném.

O dalším, jedenáctém, se jedná. Zatím je s výjimkou Kutnohorska (majícího však dobrou dostupnost k sousedům), Prahy-východ a Prahy-západ nejméně jedno v každém okrese; v kladenském pak jde o dvě místa v obou hlavních centrech regionu.

Vzhledem k využití rezervačního systému se nepočítá s frontami. Hotovo by mělo být do třičtvrtěhodinky – a to se vším všudy: i s čekáním na vyhodnocení výsledku po provedení výtěru z nosu. Otazník však zatím může viset nad přesným zajištěním technické stránky financování této služby.

Podle ministrových slov se s covidovými testy pro učitele, které pedagogům nezatíží peněženku, počítá v první polovině prosince a následně na počátku ledna. Výběr této skupiny Blatný odůvodnil tím, že do kontaktu s ostatními se vyučující dostali nejdřív – a tudíž je lze považovat za rizikovou skupinu. Cílem je zejména odhalit a poslat do karantény ty, kteří o své nákaze ani nevědí, protože příznaky onemocnění se u nich nerozvinuly.