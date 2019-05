Střední Čechy - S rozsáhlými manévry vojenské techniky na středočeských silnicích – především tedy na dálnicích – musí řidiči od úterního večera do čtvrtečního rána počítat v souvislosti s přesunem jednotek americké armády mířících na cvičení Saber Guardian 2019. Doprovázejí je příslušníci české vojenské policie i Policie ČR.

Americký vojenský konvoj mířil přes Česko na cvičení Saber Strike 2018. Archivní foto.

Pro civilní řidiče je důležité vědět, že do kolony vojenských vozidel se nesmějí zařadit. To neplatí jen v souvislosti s přesunem zahraničních vojsk, ale všeobecně; týká se to i kolon Armády ČR. Pokud chce řidič vojáky doprovázené vozidly s právem přednosti v jízdě předjet, musí to vzít na jeden zátah kolem celé kolony. P