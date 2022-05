Většina tras už nemá volná místa

Hodně omezené možnosti však zbývají těm, kteří by se k registraci na webu praha-prcice.cz rozhodovali teprve nyní. I když byl termín přihlašování stanoven do 19. května, a to až do půlnoci, většina tras už s předstihem ohlásila: vyprodáno. Kvůli výluce provozu na železnici v úseku mezi Olbramovicemi na Benešovsku a Chotovinami na Táborsku se zavedením náhradní autobusové dopravy (a vlaky jsou tradičně hlavním dopravním prostředkem pochodníků před startem i při návratu domů) totiž organizátoři stanovili regulační opatření.

Zájemce natěšené po dvouleté pauze mimo jiné vyzvali, aby směr pochodu, severní nebo jižní, zvolili podle svého bydliště – a nemuseli přejíždět daleko. Především však pro jednotlivé trasy stanovili omezení počtu účastníků.

Pochod Praha–Prčice: Zájemci musí využít registraci přes internet

Mezi prvními se vyčerpala volná místa na pěších trasách s výchozími místy v různých oblastech Benešovska a okresu Příbram; rychle ale následovaly i další směry. Volno už není ani na té nejlegendárnější štrece: sedmdesátikilometrové trase se startem na pražských Hájích. Alespoň to platí pro pěší pochodníky, kteří by si chtěli vyšlápnout po trase nesoucí jméno Karla Kulleho.

Příležitost postavit se na start na Hájích nicméně ještě zůstává zájemcům otevřena – avšak s kolem: vychází odtud totiž i 74kilometrová trasa pro cyklisty, kde je registrace ještě možná. Dále se lze registrovat už jen na cyklotrasy vedoucí z jihočeského Tábora: pro dospělé, která je rovněž 74kilometrová, nebo o něco kratší pro děti (61 km). Zájemce, kteří by chtěli přijet, nicméně organizátoři opětovně varují: pozor na výluku na železnici.

Vozíčkářská trasa pro lidi s průkazem

Bez registrace (a tudíž i bez předem daného omezení počtu účastníků) zůstává přístupná 13kilometrová vozíčkářská trasa z Miličína – tam však smějí vyrazit jen držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich doprovod. Není určena pro rodiče s dětmi (což platí i pro miminka v kočárku).

Šestapadesátý ročník pochodu by se měl uskutečnit už bez omezování počtu účastníků – s návratem k pravidlům známým z dřívějška. Po zkušenostech s covidovými omezeními organizátoři věří: snad to bude už za rok.