Všechna rizika vedení krajských nemocnic bralo v potaz v rámci odměňování členů svých týmu již dříve, reagoval středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Upozorňuje jedním dechem, že systém odměňování oblastních nemocnic, jejichž jediným akcionářem je Středočeský kraj, je zcela jiný, než v případě organizací bezprostředně napojených na ministerstvo zdravotnictví. Konstatoval, že míra rizika, kterému jsou jednotliví zaměstnanci oblastních nemocnic Středočeského kraje vystaveni v různé míře, je zohledněna v rámci jejich mzdového ohodnocení – a to „již delší dobu“.

Rozhoduje vedení konkrétní oblastní nemocnice

„O výši mzdy i případných příplatků rozhoduje vedení příslušné oblastní nemocnice, které je schopno nejlépe posoudit tuto otázku – a to zejména vzhledem ke svým ekonomickým možnostem,“ upozornil dále radní Bezděk. Lze nicméně očekávat, že zdravotníci budou porovnávat, jak si kde vedení jejich nasazení považuje. Zvlášť někteří z lékařů mohou mít dobré informace umožňující srovnání, a to díky částečným úvazkům, na které pracují v různých nemocnicích.

Na druhou stranu se vedou debaty o tom, zda a nakolik mohou zdravotní pojišťovny přispívat na odměny související s koronavirem v rámci úhrad za poskytovanou péči. Nyní přitom tajemstvím, že různé nemocnice za totožné výkony (a to i v případě, že je provádí stejný lékař) dostávají různé úhrady – přičemž podle názoru, který je ve zdravotnictví značně rozšířen, resortní nemocnice, tedy třeba ty fakultní i další přímo řízené ministerstvem, často dostávají vyšší úhrady nežli ostatní.

Těžší případy do fakultních nemocnic

Faktem také je, že se krajské nemocnice snaží přesouvat pacienty s těžšími projevy nákazy koronavirem do nemocnic v Praze. Na své tiskové konferenci to v pátek s odkazem na již dříve stanovená pravidla uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Těžší případy směrujeme do fakultních nemocnic,“ konstatovala.

Že se tak ve vážnějších případech průběhu onemocnění Covid-19 skutečně děje, potvrdily například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov či Oblastní nemocnice v Kladně. S tím, že pacienti byli přemístěni do Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích či Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.