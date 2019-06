Střední Čechy – Mohou přijít silné bouřky. Tohle upozornění vydal ve středu Český hydrometeorologický ústav jako varování platné od čtvrteční 11. hodiny až do páteční čtvrté ranní.

Celkově se sice žádné velké drama neočekává – avšak tam, kde živly udeří, mohou natropit pěknou paseku: bouřky mohou provázet přívalové deště s úhrny srážek i kolem 40 mm, nárazy vichru – a ojediněle také krupobití. Bude to mít na svědomí postup zvlněné studené fronty k severovýchodu. Během večera by pak bouřky měly ustávat a přecházet do deště.