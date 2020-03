Po jejím boku stála ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová a za jejich zády představitelé záchranných a silových složek v kraji: od hasičů před policii až po armádu. Někteří z nich – jak se alespoň zdálo – dokonce přikývli na souhlas.

Třebaže takzvaná infekční lůžka krajské nemocnice neprovozují, kdyby to bylo zapotřebí, jsou jich podle hejtmančiných slov schopny zajistit více než sto. Jermanová však zdůraznila, že představováním těch nejčernějších scénářů nechce šířit paniku. „Existují epidemiologické plány, existují krizové plány – a opatření jsou dostatečná,“ zdůraznila. Trvá na tom, že složky záchranného systému v kraji jsou schopny vyrovnat se „se všemi variantami“. A třeba zařízení sociální péče dostala za úkol posoudit zásoby potravin a dezinfekčních prostředků pro případ, že by se ocitly v karanténě.

Roušky dostanou i úředníci

Kraj podle Jermanové uvolní 20 milionů korun na nákup dezinfekce a ochranných pomůcek pro nemocnice a záchrannou službu. Posilovat zásoby ochranných pomůcek u hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému není zapotřebí; jsou jimi zásobeni dostatečně. Rouškami nicméně budou vybaveni i pracovníci krajského úřadu, kteří častěji přicházejí do stylu s veřejností – a na hejtmanství se rovněž objeví nádobky s dezinfekcí. Mapuje se také, kdo z více než 690 pracovníků úřadu byl na zahraniční dovolené v rizikových oblastech. Dále je podporována práce z domova. „Home office je nástroj, se kterým umíme pracovat,“ konstatovala hejtmanka.

V současnosti ale v kraji není důvod k obavám, k vykupování obchodů s potravinami ani k jakýmkoli omezujícím opatřením – ať už k redukci školní výuky nebo třeba k rušení některých sportovních akcí. Pro nejbližší období se v kraji neočekávají události s návštěvností šplhající do tisíců; jen takové, kde jde o desítky až stovky účastníků. „Důvody k zákazům nyní nevidíme,“ konstatovala hejtmanka. Připouští však, že po středečním zasedání Bezpečnostní rady státu mohou přijít jiné pokyny.

Zatím nejviditelnějším opatřením je omezení návštěv v nemocnicích a zákazy návštěv v domovech seniorů či léčebnách dlouhodobě nemocných. Hejtmanka vybízí občany, aby své blízké nenavštěvovali, pokud to není nezbytně nutné – rozumí ale tomu, že třeba táta chce být u porodu nebo vidět novorozené miminko. Jiné je to podle ní s návštěvami seniorů, kteří představují nejohroženější skupinu: v tomto případě je na místě telefonický kontakt. I na mimořádné okolnosti se však pamatuje: výjimku ze zákazu může povolit ředitel zařízení.

Zatím deset negativních vzorků

Hygienička Rážová v úterý zdůraznila, že ve středních Čechách bylo na koronavirus testováno deset vzorků – a všechny negativní. Základní radou Rážové je časté mytí rukou – stačí teplá voda a mýdlo (ideálně s dezinfekčním účinkem); případně s doplněním o dezinfekční prostředky. Vedle dodržování hygieny rukou je na místě i hygiena kýchání – tedy do papírových kapesníků nebo do rukávu, nikoli do holých rukou. A hlavně – řídit se zdravým rozumem i ohleduplností k okolí – a jakékoli příznaky onemocnění vyležet doma. I v případě podezření na nakažení koronavirem zůstat doma – a lékaře kontaktovat telefonicky.

Dopravci reagovali bez pobízení

Hejtmanka také ocenila, že třeba dopravci, kteří provozující autobusy a vlaky zajišťující podle objednávky kraje dopravní obslužnost, na současnou situaci zareagovali sami: automaticky a bez říkání posílili dezinfikování vozidel. Jen přiznává, že jí dělá vrásky upozornění dopravců, že v případě zvýšené nemocnosti by mohlo mít výpadek až 30 procent řidičů. „Věřím, že se to nestane, když jim přispíváme na mzdy,“ konstatovala.