„Na cestu do míst, kde je válka, vás nikdo nepojistí,“ odpověděl na otázku Deníku. „Tak jsme uzavřeli tu nejdražší standardní pojistku, která zahrnuje nejvíce rizik,“ vysvětlil s tím, že přesto už při uzavírání pojistky na rovinu zaznělo, že s případným plněním by to mohlo být všelijaké; i když do ní je zařazeno vše, co bylo možné. Dittrich má však jasno: řešit tenhle problém nebude třeba. Bude si počínat tak, aby se všem nepříjemnostem vyhnul. A po pravdě: ona i záchranařina doma je spojena s poměrně velkým rizikem…