/VIDEO, FOTO/ Protivládní demonstraci svolal na první květnovou sobotu kontroverzní aktivista Ladislav Vrabel. Protest oficiálně začal ve 14 hodin. Organizátoři už od 10 hodin ráno představovali opoziční vlastenecké projekty, strany a hnutí. Od dopoledních hodin svítil na televizní obrazovce umístěné těsně vedle pódia číslo účtu pro podporu iniciativy. Řečníci varovali před Američany a údajnou hrozbou stavby základen na území ČR. Policie zatkla muže za trestný čin schvalování genocidia, podezřelého zná z minulosti.

Pochod demonstrace 6. května | Video: Deník/ Radek Cihla

Vrabel oficiálně zahájil demonstraci proslovem. „Je to druhý ročník této demonstrace, situace ve společnosti je mnohem horší, než byla před rokem," uvedl na úvod.

„Je tady snaha o zastrašování a dehonestaci lidí, kteří se ozývají. Víte, že jsem byl odsouzený, stejně jako ostatní řečníci zde. Byl jsem odsouzený za to, že jsem varoval před válkou. To je dnešní režim," řekl Vrabel.

Protivládní demonstrace nese název Společně za mír a svobodu a je jednou ze série Vrabelova Plánu Česká republika na 1. místě. Účastníky láká na nenásilný protest. „Každý demonstrant může přinést transparent či vlajku, kterými může svobodně vyjádřit jakékoliv své politické názory bez ohledu na hranice. Pořadatelé budou tuto svobodu demonstrantů plně akceptovat,“ řekl Vrabel.

„Vedou nás do války. To je to nejhorší, co může být. My si tady pustíme americká vojska a budeme zbrojit a podporovat to, že se lidi zabíjí. To není jen Ukrajina, to je i Amerika s Ruskem. Cítím to jako protest, v mém věku se už nemusím ničeho bát. To, že to ale takhle vedou, pryč od toho," uvedla jedna z prvních účastnic demonstrace.

Za pódiem u Národního muzea zatím postávají podporovatelé Ukrajiny, NATO a EU, ke konfliktu mezi skupinami ale zatím nedošlo. Dav podporovatelů Vrabela skanduje mezi projevy řečníků hesla jako „hanba“ nebo „demisi“. Zazněla také kritika současné vlády Petra Fialy a současného prezidenta Petra Pavla, a to i z úst bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který na protivládních demonstracích vystupuje pravidelně.

Aktivista pořádal protivládní demonstraci i loni na podzim. Začátkem letošního roku Vrabela zadržela policie za podezření z šíření poplašné zprávy. Soud se má zabývat jeho dezinformačními výroky, že česká vláda chce ze stíhaček zaútočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, které uveřejnil ve svém videu.

Zdroj: Deník/ Radek Cihla

V únoru také Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na Vrabelův majetek. Podle soudu se nesnažil co nejvíc uspokojit své věřitele, naopak napomohl vyvést část peněz, které insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty. Vrabel závěry soudu označil za politický proces.

Z Václavského náměstí se demonstranti vydali za doprovodu policie na pochod s několika zastávkami. Po cestě skandujíi „Ať žije Fiala, ale někde jinde!", „My jsme tady za mír!" nebo „NATO tady nechceme!".

Demonstranti se poté zastavili se na Staroměstském náměstí. Vynechali plánované zastávky u Slovanského a Obecního domu. Podle organizátorů z časových důvodů.

Pokračovali přes Karlův most k srbské ambasádě, americké ambasádě až na Malostranské náměstí, kde svou demonstraci v půl 7 večer po více jak osmi hodinách ukončili.

Policie zatkla muže za schvalování genocidia

„Policie zatkla jedno z nás. Důvod neznáme," uvedl Vrabel.

„V souvislosti s dnešní shromážděním na Václavském náměstí jsme zadrželi jednu osobu pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Pražští kriminalisté již v minulosti muže pro stejný trestný čin stíhali," uvedla pro Deník mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Vrabel na závěr demonstrace sdělil, že zadržený muž byl již propuštěn. Mluvčí policie informaci nevyloučila. "Nevím to, ale pokud již proběhly veškeré standardní úkony, tak je to možné," uvedla Siřišťová.