Rozloučit se se svým sousedem přišlo také mnoho lidí, kteří ho znali ze svého okolí a kteří se loni loučili s jeho životní i hereckou partnerkou Libuší Šafránkovou. Před kostelem zapsali své vzpomínky na něj i přání a vyznání do kondolenční knihy, k dispozici byla po roce i kondolenční kniha Šafránkové.

Zemřel Josef Abrhám. Oblíbenému českému herci bylo 82 let

Dagmar Havlová vzpomínala na své první herecké setkání s Abrhámem při práci na filmu Holka na zabití z poloviny 70. let. "Tehdy ještě svobodná Libuška (Šafránková) mě zaúkolovala, abych Pepu na natáčení střežila, jestli nekouká moc po holkách. Nekoukal. Pracovali jsme 12 hodin denně a po večerech Pepa štábu hrál úžasně na piano," řekla dnes Havlová.

Připomněla další filmy, které s Abrhámem natáčela a kde oceňovala "jeho nesamozřejmou kolegialitu, jeho eleganci, noblesu, kterou jsi zdědil i ty, a ten jeho smysl pro humor", řekla Abrhámovu synovi Josefovi. Připomněla pak další filmy, kde se objevila spolu s jeho otcem, jako třeba Upír z Feratu nebo Trhák. "Uplatňoval v nich svůj jedinečný talent a svůj ostýchavý šarm," dodala.

Balzerová, která s Abrhámem hrála mimo jiné ve filmu Vrchní, prchni!, připomněla, že dnešní termín posledního rozloučení nebyl vybrán náhodou. "Přesně před rokem 6. června jsi byl ještě s Libuškou, oslavovali jste její narozeniny v předvečer jejích narozenin, a druhý den Libuška nastoupila na plánovaný zákrok do nemocnice a už jste se neviděli. A dneska 6. června věřím, že už jste zase spolu," řekla. Na závěr projevů kostelem zazněla nahrávka moravského cimbálu, na který na ní hrál Josef Ahrhám.

Kromě hereckých kolegů se přišli Abrhámovi poklonit bývalý ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), ředitel Národního divadla Jan Burian nebo ředitel České televize Petr Dvořák. Kostel i prostor před ním byly vyzdobeny mnoha květinami a věnci nejen od rodiny, ale také od divadel a dalších institucí, třeba pražské FAMU nebo karlovarského festivalu. Čelní místo vedle rakve v kostele zaujímal velký portrét obou oblíbených herců.

Nebude vedle Libušky. Josef Abrhám bude pohřben v Kunovicích

Nechyběly věnce od českého prezidenta a slovenské prezidentky a také věnec s nápisem Daliboru Vránovi od velorexářů s odkazem na jednu z nejznámějších Abrhámových filmových rolí. V roli knihkupce svůdníka a falešného vrchního ve filmu Vrchní, prchni! jezdil právě tímto textilním vozítkem, jež se stalo symbolem filmu.

Abrháma proslavily právě role fešáků, svůdníků, lékařů nebo falešného vrchního, role humorné i vážné. Vděčné úlohy hrál Abrhám také v komedii Kulový blesk či v rozverné Menzelově adaptaci románu Vladislava Vančury Konec starých časů či v Žebrácké opeře. Divákům se do paměti zapsal také jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města. Abrhámovou nejvýraznější rolí z poslední doby byl kancléř ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011.

Do Kunovic jezdil Josef Abrhám na hrob rodičů i za kamarády, řekl starosta

Do Kunovic na Uherskohradišťsku, kde prožil své dětství, jezdil herec Josef Abrhám také v dospělosti. Ve městě navštěvoval hrob rodičů i kamarády, řekl dnes ČTK kunovický starosta Pavel Vardan.

Přestože se Abrhám narodil 14. prosince 1939 ve Zlíně, žil jako dítě v nedalekých Kunovicích. „Celá rodina Abrhámova v Kunovicích dlouhodobě byla velmi vážená a ctěná. Vlastnili tady cihelnu, která tady dlouhodobě fungovala, prosperovala a vytvářela pracovní místa. Přispívala k rozvoji regionu," uvedl starosta.

Zesnulého Josefa Abrháma bude Pražanům připomínat také zastávka U Prdlavky

O Josefu Abrhámovi mluví jako o skvělém člověku a herci. „Po celou jeho kariéru jsme se o tom mohli přesvědčovat. Pro Kunovice a Kunovjany byl velmi vážený a byl tady velice oblíbený, populární," řekl Vardan. Do Kunovic se podle něj Abrhám nezřídka vracel. „Měl tady hrob svých rodičů a prarodičů. Měl tady i své kamarády. První starosta samostatných Kunovic, inženýr (Jiří) Deml, byl jeho spolužákem, takže se navštěvovali a spolu dlouhodobě komunikovali," uvedl Vardan.

Přestože Abrhámova manželka Libuše Šafránková, která zemřela loni, je pohřbena ve Šlapanicích na Brněnsku, místem jeho posledního odpočinku by se měl podle deníku Blesk stát kunovický hřbitov. Že by měl být Abrhám pohřben právě v Kunovicích však starosta ČTK nepotvrdil. "To je věc rodiny, já zatím nemám žádnou informaci tohoto druhu," řekl dnes odpoledne Vardan.

Po Abrhámově úmrtí zřídilo město pietní místo v prostorách Staré školy. I dnes zůstávalo otevřené pro veřejnost. "Je pořád k dispozici. Kdo chtěl, zápis mohl do kondolenční knihy učinit," doplnil starosta. V roce 2007 obdržel Abrhám čestné občanství města Kunovice.