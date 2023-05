/FOTOGALERIE/ Na takzvané kriminalistické pomníčky v podobě nevyřešených vražd či vražedných pokusů nebo neobjasněných zmizení upozorňuje již druhý nástěnný kalendář připravený policií.

V kalendáři je popsáno čtyřiadvacet neobjasněných případů. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Stejně jako loni – byť letos až na počátku druhého čtvrtletí – je vyvěšován ve věznicích nebo třeba v prostorách probační a mediační služby. Prostě tam, kde se vyskytují lidé z kriminálního prostředí či jejich blízcí, jimž by údaje o zveřejněných případech mohly oživit vzpomínky.

Nahlédnout do kalendáře je možné nejen takzvaně za katrem, například ve společenských prostorách pro odsouzené, ale i před ním: třeba v místech, kde na setkání čekají návštěvy vězňů. Některé kalendáře se ale dostanou i na vybrané policejní služebny.

Kalendář pomůže osvěžit paměť a „rozvířit prach“

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, který kalendář připravuje podle úspěšného vzoru z Nizozemí, věří, že lidé, jimž se právě díky kalendáři snáze vybaví, co vědí o dávných nevyřešených kauzách, se prostřednictvím připojených kontaktů ozvou a své poznatky nabídnou. Zkušenost ukazuje, že to opravdu funguje – a rozhodně ne jen ojediněle.

Byť z následného prověřování takto získaných informací plyne, že ne všechny se nakonec ukážou jako užitečné. Ať už proto, že někdo tlumočí to, co zná jenom z doslechu, přičemž v kriminální prostředí se napovídá spousta věcí, které jsou často jen spekulacemi nebo i bohapustými výmysly ve snaze udělat se zajímavým. Či se někdo z vězňů třeba v očekávání možných výhod ozve s tím, že by mohl pomoci, avšak ve skutečnosti o daném případu neví nic.

I s tím se počítá. Projekt ale sází na to, že se mezi množstvím plev může objevit i zrno pravdy. Nebo se alespoň podaří „rozvířit pomyslný prach“ – a kriminalistům se podaří dostat se k novým informacím i vlastní pátrači činností. Detektivové spoléhají mimo jiné i na pověstnou chlubivost kriminálníků. Je mimochodem dobře známo, že informace o pozadí velkých případů se v podsvětí šíří i se značným odstupem: nejen po měsících nebo letech. I po desetiletích.

Informace poskytnuté odsouzenými opravdu mohou pomoci. Podle mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová se poznatky od vězňů – často známé jen pachatelům a okruhu jim blízkých osob – už několikrát ukázaly jako klíčové pro úspěšné řešení zločinů. „Cílem kalendáře není nutit vězně k poskytování informací, ale přivést jejich pozornost k neobjasněným zločinům – a případně jim připomenout okolnosti či souvislosti, které mohli zapomenout,“ konstatovala Prunerová.

Vraždy pistolí, nožem, šroubovákem i nůžkami

Kalendář na rok 2023 upozorňuje i na několik dosud neobjasněných kauz z Prahy a středních Čech. Nyní v dubnu je připomínán mord, jehož obětí se 15. dubna 2006 stal taxikář v Praze 9. Nalezen byl, zastřelený z pistole ráže 7,65 mm, tehdy před 17 lety v noci ve své octavii nedaleko stanice metra Černý Most. Policisté předpokládají, že se mohl stát obětí svého posledního zákazníka. Toho nakládal čtvrt hodiny po desáté večer v Opletalově ulici.

Neznámý zůstává také pachatel dvojnásobné vraždy (nebo vlastně dokonce trojnásobné), k níž došlo před 19 lety ve Vidimi na Mělnicku. V době mezi 16. a 19. lednem 2004 tam dosud neznámý pachatel zabíjel v rodinném domě: za pomoci nožů, ale i šroubováku a nůžek ubodal manželský pár seniorského věku (75 a 84 let) – a stejným způsobem sprovodil ze světa i psa svých obětí. Dům s těly uvnitř zůstal zamčený, kdosi v něm však zjevně hledal kořist (nebo to tak alespoň mělo vypadat): ze skříní byly vyházeny věci a kriminalisté našli i další známky prohledávání domu.

Měsíc září připomene jak další vraždu v Praze, tak případ pohřešování z Německa, který se však dotýká i Kladna – a možná rovněž hlavního města. Co se stalo s Lilli Brigittou C. z Hamburku, která je nezvěstná od září 1997, není jasné. Vlastně se ani neví, kde a kdy zmizela.

V české databázi hledaných a pohřešovaných osob, kterou policie zveřejňuje na internetu, Deník údaje o této ženě nenalezl. Je nicméně známo, že žena ročníku narození 1950, která se původně živila jako domina, plánovala cestu do České republiky, a to v souvislosti se záměrem otevřít si v Praze nevěstinec. Údajně chtěla opustit svoji zemi a usadit se v Praze. Namířeno však zřejmě měla do Kladna, a to na domluvené setkání s obchodním partnerem.

Pražský mord, jehož obětí se stala samotářská bezdomovkyně, se odehrál 24. září 2019 v podvečerních hodinách za Žižkově. Ženu, která spala ve spacáku pod přemostěním u administrativní budovy v blízkosti ulice Pod Krejcárkem, kdosi umlátil. Neznámý pachatel ji někdy v době mezi 17. a 19. hodinou tloukl do hlavy podlouhlým předmětem.

Jinou vraždu ženy z pražské komunity lidí bez domova řeší kriminálka již bezmála deset let: od podzimu roku 2013. Smutný osud pětadvacetileté Miroslavy připomíná kalendář k říjnu. Ve společnosti bezdomovců, narkomanů a prostitutek se dotyčná pohybovala v centru Prahy, ponejvíce na Karlově náměstí a u hlavního nádraží.

Naposledy byla spatřena 14. září právě na hlavním nádraží. Šok přišel 9. října: byly nalezeny části jejího těla, které neznámý pachatel hodil do Vltavy v Chuchli. Případné poznatky ke kterémukoli z představených případů lze policistům předat prostřednictvím telefonního čísla 603 191 592. Nebo se ozvat prostřednictvím e-mailové adresy kalendar@pcr.cz.

Velké kauzy „z loňska“: smrt golfisty i prodavačky

Podobný kalendář představující nevyřešené případy už policie vydávala loni, přičemž v tom na rok 2022 figurovala mimo jiné dodnes vyvolávající emoce vražda golfovém klubu v lokalitě Molitorov u Kouřimi na Kolínsku z konce října 2017. Její obětí se stal funkcionář a oblíbený místní obyvatel, který poté, co za větrného sobotního večera vypadla dodávka elektřiny, vyšel z budovy, aby obhlédl, co se stalo.

Neznámý pachatel ho venku opakovaně velkou silou udeřil do hlavy blíže neupřesněným tupým nástrojem. Až v neděli 29. října ráno se tělo zavražděného našlo mezi zaparkovanými auty. Objevovaly se tehdy různé spekulace, třeba i dohady, že mu mohla ublížit větev odlomená vichrem, nicméně pitva jasně prokázala, že se stal obětí násilného zločinu.

Loni také kriminalisté upozornili na vraždu prodavačky z 24. srpna 2005, k níž došlo v Husinci-Řeži na Praze-východ. Ženu připravující zboží někdo uvnitř prodejny napadl a způsobil jí smrtelná poranění, přičemž si odnesl kořist v hodnotě několika desítek tisíc korun: vedle peněz včetně drobných mincí šlo zejména o karty pro mobilní telefony.

Zda konkrétně u těchto kauz přineslo zveřejnění nějaký posun a pokrok ve vyšetřování, se Deníku zjistit nepodařilo. Dostupná je pouze obecná informace, že ohlasů k nevyřešeným případům se sešlo značné množství – a to především těch pocházejících z prostředí věznic. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík upřesnil, že se jednalo o desítky podnětů. Leckteré převzal k vyhodnocení i policejní tým Tempus, který se specializuje právě na dosud nevyřešené závažné násilné zločiny. Elitní kriminalisté se v jeho rámci věnují policejním „pomníčkům“ už od roku 2013.