Festival Prague Pride se koná každoročně v srpnu již od roku 2011. Právě festival byl impulzem k založení spolku Prague Pride, u jehož zrodu stáli čeští LGBT+ aktivisté a expati dlouhodobě žijící v Praze. V současné době patří festival Prague Pride mezi největší kulturní akce v České republice.

Střelecký ostrov - Prague Pride 2021 | Foto: Deník/Radek Cihla

Ve čtvrtek 5. srpna se festival přehoupl do druhé poloviny. Neodmyslitelnou součástí festivalového dění je také vesnička Pride Village na Střeleckém ostrově.

Právě na ostrově jsme zastihli i Matěje s Karlem a Marií, do Prahy přijeli z Ústí nad Labem. "Doma jsme ale raději rodičům řekli, že jedeme úplně jinam," sdělili se smíchem. To patnáctiletého Pražáka Tomáše dotáhli den předtím do vesničky kamarádi. Nejdřív se mu moc nechtělo, ale změnil názor: "Dneska jsem vyrazil znovu, i s přítelkyní".