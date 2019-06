Pracujete z domova? Trend coworkingu se rozrůstá

Kolínsko - Že to chce občas vyrazit mezi lidi, neplatí pouze pro páteční večery. Řada firem dnes zaměstnancům nabízí možnost pracovat z domova; to je i případ některých podnikatelů. Někomu ale nemusí vyhovovat situace, kdy se v práci s nikým nevidí. A právě to je jeden z důvodů, proč lidé využívají takzvaný coworking.

Coworking je, zjednodušeně řečeno, sdílená kancelář. Pokud máte možnost pracovat z domova, ale neodkážete se soustředit, nebo přesto chcete mezi lidi, máte tuto možnost. V pátek 31. května se navíc odehrál Den otevřených coworkingů, kdy se zájemci mohli přijít podívat; nebo zvědavci dozvědět, o co vlastně jde. Nejčastěji mají o tento typ služeb zájem lidé, kterým k práci stačí počítač. „Z hlediska profesí bych to specifikoval tak, že to jsou hodně lidé zaměřeni na IT obor, například programátoři. Je tu i hodně lidí, kteří na dálku řeší obchod, nebo třeba marketing," vysvětlil Jiří Sládek z Coworkingu Bobr v Brandýse nad Labem. Jiří Krejčík, který je spoluprovozovatel coworkingu v Kolíně, tyto profese ještě doplňuje. „Jsou to také grafici, redaktoři, copywriteři, měli jsme tu i jednoho projektanta a překladatele knih," vysvětlil. Shrnuto: pokud vám stačí k práci počítač a chcete občas někoho potkat i při práci třeba na volné noze nebo homeoffice, cestou může být i taková sdílená kancelář. Jeho zkušenost je taková, že lidé nejčastěji přicházejí do coworkingové kanceláře ze dvou důvodů. „Polovina lidí chodí kvůli tomu, že jsou doma sami a chybí jim sociální kontakt. Druhá polovina přichází kvůli tomu, že se doma nemůže na práci stoprocentně soustředit," podotkl. V kancelářích mají lidé k dispozici stůl, židli, někde můžete i svůj laptop připojit na monitor, leckde je třeba k dispozici knihovna. Některé coworkingy mají i specializované kanceláře, pokud například potřebujete vzít konferenční hovor, je k dispozici menší místnost přímo pro tento účel, aby vás nikdo nerušil. Cena za využívání kanceláře se však hodně liší. Každý má totiž jiné nároky, jak často chce kancelář využívat. V coworkingu Bobr dostane každý čipovou kartu, která mu umožňuje přístup do budovy – a čipy potom „spočítají" celkovou částku, kterou coworking pracovníkovi vyfakturuje. V kolínském coworkingu je situace jiná. „Měli jsme různé balíčky, ty ale nikdo moc nevyužíval, takže to je vše o individuální domluvě," řekl. Pár návštěv měsíčně vás vyjde na pár stovek, s narůstajícím počtem návštěv pochopitelně cena narůstá. Coworkingových kanceláří není ve středních Čechách zase tolik. Nově vznikla jedna v Buštěhradě, vedle toho fungují sdílené kanceláře v Příbrami, dvě v Kolíně, jedna v Brandýsu nad Labem. Situace je pochopitelně jiná v Praze – tam je těchto zařízení přes třicet, některé vycházejí i vstříc rodičům, protože disponují např. miniškolkou, či mají k dispozici chůvu a dětský koutek. Coworkingy v hlavním městě vycházejí vstříc i jiným profesím, například kutilům, designérům i řemeslníkům. Co je coworking?



Kde působí ve středních Čechách?



Coworkingových kanceláří ve středních Čechách příliš není. Dvě fungují v Kolíně, jedna v Brandýsu nad Labem, v Příbrami, nově je otevřená jedna v Buštěhradu na Kladensku.

