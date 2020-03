Odmítnout požadavek Prahy na omezování počtu autobusů i vlaků příměstské dopravy se ve čtvrtek rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje. Praha si přeje reagovat na výrazný pokles počtu cestujících související s opatřeními proti šíření koronaviru seškrtáním spojů – a k rozhodnutí o takovém kroku se středočeský krizový štáb snažila přimět již opakovaně. Středočeši však vyhovět nemíní; trvají na tom, že veřejná doprava má nadále fungovat ve víceméně prázdninovém režimu. Byť cestujících je skutečně málo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Prázdninový režim bude platit stále, přiblížila čtvrteční rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Náš kraj je na rozdíl od Prahy svým charakterem venkovský region s více než tisícovkou obcí, z nichž je většina malých,“ vysvětlila, v čem spočívá rozdílný úhel pohledu. „Každé další omezení by znamenalo, že se lidé nedostanou do práce, k lékaři, do lékáren anebo na nákup. Proto další omezení dopravy nyní nebudeme dělat,“ konstatovala hejtmanka. Trvá na tom, že prostě není možné obyvatele malých obcí, kteří nemají k dispozici vlastní auto, „odříznout od světa“.