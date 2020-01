Ve středu zástupci Policie ČR převzali 37 aut z této dodávky automobilů s benzinovým motorem 1,5 TSI o výkonu 110 kW a automatickou převodovkou DSG v Zákaznickém centru Škoda Auto, přičemž nechyběli Hamáček i policejní prezident Jan Švejdar. Další auta policejní složky přebíraly u autorizovaných prodejců po celé republice.

Úspěch v policejním výběrovém řízení si pochvaluje ředitel Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček. Neopomněl udělat své společnosti reklamu, když zdůraznil, že policie vsadila na spolehlivost, všestrannost a výhodné provozní náklady. Vlček připomněl, že od roku 1993 firma policii dodala přes 18 tisíc vozů – ať už se speciálními úpravami, nebo v sériovém provedení. Jedním dechem upozornil, že škodovky vyhovují příslušníkům policejních sborů také v dalších státech – vozí je například na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku, ale i ve vzdálenějších zemích: třeba v Belgii, Velké Británii, v Portugalsku, Chorvatsku nebo Izraeli. A hned šest tisíc octavií automobilka dodává do Ruské federace.

Obměna po dvou letech

Z pohledu ministerstva vnitra je aktuální dodávka přelomová tím, že auta resort poprvé pořídil způsobem, jaký je spíše než ve státní správě běžný ve firemním sektoru: na operativní leasing. Smlouva s finančním objemem 191 milionů korun je podepsána na čtyři roky, přičemž po dvou letech přijde obměna všech 500 aut: policisté tedy budou mít k dispozici opět nové vozy. Za necelých osm tisíc měsíčně, což vychází na jednu z těchto octavií, by se v souvislosti s těmito auty měli zbavit prakticky všech starostí kromě tankování a dolévání nádržky ostřikovačů. Sjednaná částka už totiž zahrnuje i servis včetně výměny letních a zimních pneumatik a pojištění. A pokud musí auto do dílny, policie dostane náhradní vozidlo.

Hamáček, jehož tým se pro operativní leasing rozhodl i po vyhodnocení zkušeností rakouských kolegů, očekává, že operativní leasing přispěje ke snížení nákladů na provoz autoparku; odpadnou vyšší náklady na opravy starších aut. Pokud se to potvrdí, policie by takto mohla objednat další vozy. Ministr má současně za to, že pořízení části policejních vozů na leasing je výhodné i pro budoucnost, protože umožní průběžnou obměnu. „Je to efektivní řešení, jak zajistit rychlý servis a snadnou výměnu vozů, které mají najetý maximální počet kilometrů nebo překročí dobu životnosti,“ konstatoval.

Od listopadu také policie postupně přebírá octavie v combi verzi, jež jsou v policejních barvách a s majáky na střeše; některé i se speciálními úpravami. V tomto případě jde o zakázku za 603 miliony korun, za něž policie získá 865 vozidel pro přímý výkon služby uniformovaných složek.