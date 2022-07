Tato spojnice Mochova a Vykáně na silnici II/245 nabídne nejen spolehlivou pevnost s očekávanou dlouhou životností - vydržet má sto let. Most je navíc konstruován tak, aby do budoucna jeho rozpětí umožnilo rozšíření dálnice. Výhledově se totiž počítá s tím, že by zde D11 mohla mít nikoli dva jízdní pruhy v každém směru, ale v každém jízdním pásu po třech.