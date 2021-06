Jiří Plaček byl dlouholetým předsedou Klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Vedení klubu převzal v roce 2000 poté, kdy zemřel lékař Emanuel Růžička, jehož přičiněním byl na počátku devadesátých let klub rodáků obnoven.

Pod vedením doktora Plačka navázal klub ve své činnosti na pevné základy. Dvacet ročníků Ortenovy Kutné Hory, které připravil festivalový výbor pod Plačkovým vedením, se nesmazatelně zapsalo do kulturního a společenského povědomí města.

Na návrh klubu rodáků obdržel doktor Plaček v loňském roce, v němž oslavil významné životní jubileum, cenu starosty Města Kutná Hora, jako výraz ocenění celoživotní práce pro město a jeho občany.

Jiří Plaček byl ale také významný lékař, který za své celoživotní působení v kutnohorské porodnici přivedl na svět více než tři tisíce dětí. Kromě klubu rodáků vedl po mnoho let kutnohorský autoklub a oblastní spolek Českého červeného kříže.

O MUDr. Jiřím Plačkovi

MUDr. Jiří Plaček se narodil 15. listopadu 1940 v Praze. Krátce po narození rodina přesídlila zpět do Kutné Hory, kterou Jiří Plaček celý život neopustil s výjimkou vysokoškolských studií.

V Kutné Hoře absolvoval v letech 1946 – 1954 základní školu a poté i střední „jedenáctiletku“ v letech 1954 – 1957. Poté byl přijat ke studiu na Lékařské fakultě UK v Praze. Za týden po nástupu studia byl předvolán na studijní oddělení fakulty, kde mu bylo sděleno, že jeho přijímací řízení bylo chybné z důvodů omylného kádrového řízení, a proto se jeho přijetí na lékařskou fakultu ruší.

Následovalo několik odvolání na Ministerstvo školství a Kancelář prezidenta republiky. Na jejich doporučení k vylepšení kádrového profilu nastoupil v říjnu 1957 jako dělník do výroby do tehdejšího národního podniku Státní výrobny autodílů v Kutné Hoře. Během dvou let se vyučil frézařem, nicméně ani po těchto dvou letech nedostal doporučení ke studiu na vysoké škole.

Proto alespoň k doplnění nějaké odbornosti nastoupil na dvouletou nástavbu po maturitě na zdravotnickou školu odbor radiologický laborant v Praze, kde v roce 1961 složil další maturitní zkoušku s vyznamenáním. Ani tentokrát, když se opět hlásil ke studiu na lékařskou fakultu, a po úspěšném složení přijímacího pohovoru, nebyl přijat ze stejného důvodů – kádrové nekvalifikace.

Na neodvolatelné umístěnkové řízení nastoupil na radiologické oddělení nemocnice v Mostě, kde po jednom roce zaměstnání dostal doporučení ke studiu na vysoké škole. Po dalším úspěšně složeném přijímacím pohovoru byl konečně znovu přijat ke studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v říjnu 1962. Vysokoškolské studium lékařství zakončil promocí 17. července 1969.

Mezi 5. a 6. ročníkem přerušil na rok studium, aby se mohl zúčastnit studentské expedice do Lambarene, v níž působil jako řidič a automechanik. Tato funkce ve výpravě vyplynula z mnohaletého koníčka – zájmu o vše kolem motorismu a konstrukci a oprav motorových vozidel. Tento koníček přivedl Jiřího Plačka také do kutnohorského Autoklubu, jehož předsedou byl více než dvacet let.

Zdroj: Youtube

Na základní škole byl také členem kutnohorského loutkového souboru, ve kterém v technických profesích působil až do ukončení činnosti v roce 1970. Po ukončení studia na lékařské fakultě nastoupil doktor Plaček do Okresního ústavu národního zdraví, do nemocnice v Kutné Hoře na gynekologicko-porodnické oddělení. V letech 1969 – 1970 odsloužil základní vojenskou službu jako lékař v Týništi nad Orlicí.

V roce 1975 složil Atestační zkoušku I. stupně z gynekologie a porodnictví. V kutnohorské nemocnici pracoval jako sekundární lékař. Po listopadu 1989, od července 1990 pracoval jako ředitel OÚNZ a po zrušení OÚNZ jako ředitel nemocnice v Kutné Hoře. Z této funkce byl začátkem roku 1992 odvolán pro pozitivní lustrační osvědčení, které bylo po jednom roce osvobozujícím rozsudkem Městského soudu v Praze prohlášeno za falešné.

Za celoživotní působení na kutnohorské porodnici v délce 46 let přivedl na svět více než 3 tisíce dětí. To vysvětluje i jeho citovou provázanost s kutnohorskou nemocnicí a s Kutnou Horou. Po zrušení lůžkového oddělení nemocnice pracoval dále jako ambulantní lékař, od roku 1993 jako soukromý gynekolog a pro nemocnici v Kutné Hoře i jako konziliář.

Po celý profesní život byl Jiří Plaček členem Českého červeného kříže a od roku 1994 předsedou Oblastního spolku ČČK v Kutné Hoře.

Od roku 1994 byl Jiří Plaček členem Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, a po smrti jeho předsedy, doktora Emanuela Růžičky, v roce 2000 je dosud jeho předsedou. Na návrh klubu rodáků obdržel v loňském roce cenu starosty Města Kutná Hora jako výraz ocenění celoživotní práce pro město a jeho občany.

Vlastislav Navrátil, místopředseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory