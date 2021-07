Meteorologové ohlašují děsivou noc. Co přinesou bouřky?

Do večeře dalo počasí pokoj – bude ale poklidná i snídaně? Tahle otázka se přímo nabízí v souvislosti s aktuálním varováním meteorologů, kteří pro střední Čechy, Prahu i okolní kraje vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Platí do středeční čtvrté hodiny ranní a ohlašuje, co vše může přinést postup zvlněného frontálního rozhraní mezi teplým vzduchem na východě a chladným na západě: silné bouřky, ve kterých se mohou lokálně vyskytnout přívalový déšť se srážkovými úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Svačina

Tam, kde udeří přívalový déšť, je možné očekávat intenzivní odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů i podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem. Nárazy větru mohou lámat větve i vyvracet stromy. Za bouřky představují ohrožení také blesky, kroupy i poletující předměty. Na jih Moravy posílá Středočeský kraj milion. A čeká, co bude třeba Přečíst článek › „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. Upozorňuje také, že na pozoru by se kvůli počasí měli mít řidiči i chodci.