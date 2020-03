Prozatím výrazněji ubylo autobusů. Po přerušení výuky byl od minulého víkendu zaveden provoz v prázdninovém režimu, tedy s omezením počtu spojů – a nyní se od noci z pátku na sobotu uplatňuje omezení na některých nočních linkách; zhruba po 22.30 hodin. Ještě spoje s odjezdem po 22. hodině, tedy autobusy zajišťující odvoz z noční směny, však pojedou bez omezení.

Noční vlaky nejezdí

Ke škrtání se od první víkendové noci přidávají také vlaky. Zrušen je nejen takzvaný noční víkendový rozjezd z hlavního města do všech směrů kolem půl třetí, ale do Prahy už nejedou ani ty vlaky, jejichž soupravy se pak v noci zase „rozjíždějí“.

„Jedná se o vlaky, které ze Středočeského kraje vyjíždějí do Prahy z Kladna, Berouna přes Zadní Třebaň i přes Rudnou u Prahy, z Mělníka, Kolína přes Český Brod, Benešova a Kralup nad Vltavou v čase po půlnoci, tedy v 1.00, a dále vlak z Čerčan s odjezdem v 0.02 a vlak z Kolína v 0.53 přes Nymburk a Lysou nad Labem,“ upřesnila v pátek Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Stručně: uprostřed víkendové noci nejedou vlaky do Prahy ani z hlavního města do regionů. Nejde však jenom o spojení s metropolí. „Toto opatření se týká i vlaků z Milovic do Lysé nad Labem s odjezdem v 1.31 a v opačném směru ve 3.11 z Lysé nad Labem,“ upozornila Frintová.

Další omezení se chystá od příštího víkendu – tedy od soboty 28. března. To se sice nic nebude škrtat, avšak ani nově zavádět. „Bude přistoupeno k oddálení zahájení provozu vlaků takzvaného rekreačního léta,“ zní oficiální stanovisko. Tedy: víkendové výletní vlaky, oblíbené už z minulých let, nezačnou jezdit jako každoročně, ale až později. Někdy. Snad. Zmiňované oficiální stanovisko neslibuje nic konkrétního: „Tyto rekreační vlaky nevyjedou až do odvolání.“

Zvažuje se režim svátku

Již v minulých dnech ubyly také některé dálkové vlakové spoje jezdící přes střední Čechy do Prahy. A České dráhy požadují další omezování provozu lokálních vlaků – a to rozhodnutím na centrální úrovni, byť smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti mají s jednotlivými kraji. Vše je věcí jednání – přičemž mimo hru není ani varianta, že by ve všedních dnech mohly dočasně platit jízdní řády pro svátek.

Poradí vyhledávače

Změnami by neměli zaskočeni ti cestující, kteří použijí internetové vyhledávače spojení nebo třeba mobilní aplikaci Lítačka. Všechny běžné služby tohoto druhu by se změnami měly počítat – a spoje, které nyní dočasně nejedou, ačkoli jsou ve standardních jízdních řádech pro toto období zaneseny, prostě uživatelům nenabídnou.