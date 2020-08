Plynulejší návrat z prázdnin zajistí omezení prací údržby

Pro co nejplynulejší a nejbezpečnější návrat z prázdnin se silničáři pokusí uvolnit komunikace, jak jen to půjde. Alespoň na hlavních tazích. Vyplývá to ze slibu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD); státní organizace spravující dálnice a silnice I. třídy. „V neděli 30. a v pondělí 31. srpna nebudou na komunikacích ve správě ŘSD prováděny žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů,“ uvedl Martin Buček z firemního týmu komunikace. S tím, že po oba dny se omezení prací vztahuje na časový interval mezi 8. a 21. hodinou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Kellner