Velkokapacitních očkovacích center, z nichž každé by mělo zvládnout vakcinaci 560 – 800 lidí denně, chystá kraj „nejméně 13“. Tak to novinářům řekl středočeský radní Pavel Pavlík (ODS). Jejich vytvoření se chystá v tradičních centrech regionu, v deseti okresních městech; na Praze-západ pak bude v Dobřichovicích – a lidnatý okres Praha-západ má mít dokonce dvě: v Brandýse nad Labem a v Říčanech.

První velké centrum vznikne brzy

Pro Deník radní upřesnil, co se skrývá za oním slovem „nejméně“: Po dvou velkokapacitních centrech by mělo být zřízeno ještě na Kladensku; vedle Kladna ještě ve Slaném. A v závislosti na lidnatosti se uvažuje i o dalších regionech. S jejich zprovozňováním (pokud k tomu bude důvod podle stavu dodávek vakcín) se předběžně počítá kolem přelomu března a dubna.

Někde se však uvažuje i o dřívějším otevření, aby se tam mohla přesunout vakcinace z nynějších pracovišť v nemocnicích a tak jim ulevit; zároveň by se příchozím měla nabídnout lepší možnost parkování. Podle Pavlíkových slov se to týká především Kladna, Kolína a Mladé Boleslavi.

K Benešovu, Kladnu a Kolínu již krajský úřad uvedl, že velkokapacitní centra budou také v areálech tamějších nemocnic; v Příbrami se pak bude jednat o nemocniční areál na Zdaboři. Další místa kraj slibuje upřesňovat průběžně. A v Mladé Boleslavi se představení ukázkového očkovacího centra chystá už v nejbližších dnech, pochlubila se hejtmanka Petra Pecková (za STAN).

Posílat seniory do Prahy nelze

Ve shodě s Pavlíkem také hejtmanka upozorňuje na nízký počet dodaných vakcín. „Jsme připraveni očkovat, ale musíme mít čím,“ zdůraznila Pecková s odkazem na to, že kraj si nemůže očkovací látku objednat, ale je plně závislý na dodávkách od ministerstva zdravotnictví. Nynějších 17 očkovacích center fungujících v nemocnicích po celých středních Čechách se zaměřuje zejména na očkování zdravotníků; prioritu má také očkování zaměstnanců v sociálních službách.

Především v domovech seniorů – a očkování se zvolna rozjíždí i u tamějších klientů. Naopak vázne start očkování zájemců z věkové skupiny 85+, k čemuž hejtmanka poznamenala, že ví o řadě případů, kdy Středočeši své příbuzné ve vyšším věku odvezli k očkování do metropole.

„Určitě řada Středočechů jezdí denně za prací do Prahy – ale není možné, abychom do hlavního města posílali ty nejstarší seniory. Ti musí mít očkování co nejblíže domovu,“ zdůraznila Pecková. Nezastírá, že kraj čelí tlaku zájemců o očkování lidí nad 85 let: jak samotných seniorů, tak jejich rodin, ale i starostů obcí. Vakcíny však prostě nejsou.

Nová očkování se omezí

Nyní navíc přichází období, kdy je jednak ohlášeno dočasné omezení dodávek od firmy Pfizer, jednak je třeba začít aplikovat druhou dávku příjemcům z řad lékařů, kteří už očkováni byli. K tomu poslouží vakcíny z nejnovější dodávky a těch budoucích.

Na rozdíl od jiných krajů (které za to však původně peskovalo ministerstvo zdravotnictví) totiž středočeské hejtmanství dosud postupovalo přesně podle dřívějšího pokynu: vyočkovat vše, co je k dispozici, a nesyslit zásoby druhých dávek. Když nyní čas pro druhé dávky přišel, přibrzdí to pořadí těch, kteří se k očkování zatím nedostali, ač patří do aktuální prioritní skupiny. Podle Pavlíka je prvoočkování skutečně nutno omezit – včetně rušení již ohlášených termínů.

Během včerejšího a dnešního dne došlo k hromadnému rušení již zarezervovaných termínu seniorů 80+. Důvod? Nemáme vakcíny, protože je příděl pokrácen. Není to vina ani Středočeský kraj - oficiální stránka, ani nemocnic.



A čeká nás očkování 2. dávek: ? — Petra Pecková (@PPeckova) January 23, 2021

Informace telefonem i přes e-mail

Informace o očkování, testování a o koronaviru obecně je možné získat nejen na známém čísle celostátní linky 1221. Bezplatnou infolinku s telefonním číslem 800 710 710 zřizuje i kraj, jejíž operátoři pomohou zájemcům zorientovat se ve všem, co se týká očkování i testování či vydaných opatření, se zaměřením na střední Čechy. Hejtmanka dále upozornila, že odpovědi na konkrétní dotazy týkající se Středočeského kraje je možné získat také prostřednictvím e-mailové adresy covid@kr-s.cz.

Aktuální očkovací matematika ve středních Čechách



- Od státu Středočeský kraj zatím získal 26 900 dávek vakcíny – v minulých týdnech 15 210 vakcín a ve středu dorazilo dalších 11 700 dávek (4485 lahviček)



- Distribuce poslední dodávky do 17 očkovacích míst začala hned ve čtvrtek ráno, aby mohlo pokračovat očkování prioritních skupin 1A, (personálu v domovech seniorů, prvních klientů sociálních pobytových služeb a ambulantních lékařů); samotné očkování lékařů a dalších zdravotníků působících v nemocnicích významně pokročilo – třeba v pětici oblastních nemocnic kraje již první dávky vakcíny dostali všichni zájemci kromě těch, kteří onemocnění covid-19 prodělali



- Celkem by v rámci nynější prioritní fáze A1 mělo být očkováno 12 tisíc pracovníků ve zdravotnických zařízeních, dalších 10,5 tisíce v domovech pro seniory a jiných pobytových zařízeních sociálních služeb, tři tisíce praktických lékařů pro dospělé či pro děti a dorost a ještě zhruba stejný počet ambulantních specialistů



- Pro následující týdny je ohlášen výpadek v dodávkách: místo očekávaných 10 krabic by mělo dorazit po sedmi krabicích; v každé je 195 lahviček po šesti dávkách (tedy v jedné týdenní várce 8190 dávek)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje