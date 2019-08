Společně s kolegy z Belgie a Dánska, jejichž stroje F-16 budou startovat z litevské základny Šiauliai, mají hlídat vzdušný prostor pobaltských zemí; vedle Estonska ještě Litvy a Lotyšska. Češi střídají Brity, kteří tyto úkoly plnili předtím. Protože pobaltské státy nemají vlastní nadzvukové stroje, nad jejich územím se ve střežení střídají ostatní členské země NATO. Češi tam v minulosti byli nasazeni už dvakrát; v letech 2009 a 2012. Tehdy jejich stroje operovaly právě ze základny Šiauliai.

Nynější estonská mise však pro čáslavské letce nezačala v pátek kolem poledního, kdy stroje na etapy odstartovaly k přesunu do místa nasazení. Už o minulém víkendu tam vyrazil předvoj, aby připravil vše potřebné. Piloti totiž v Estonsku nepůsobí osamoceně; jsou součástí kontingentu čítajícího necelou stovku vojáků. Jeho část čeká po dvou měsících částečná obměna.

Ačkoli se působení v Pobaltí nijak výrazně neliší od hlídkování ve vzdušném prostoru České republiky, na toto nasazení se čáslavští letci dlouhodobě připravovali. Zvykali si třeba na speciální vybavení v podobě neoprenového oděvu, používaného pro případ nuceného opuštění letounu a pádu do studené vody. Velitel mise Pavel Pavlík (který ve svých 42 letech má na gripenu nalétáno tisíc hodin, a to i se zkušenostmi v zahraniční operaci) také připomněl, že vybraný personál musí splňovat náročná kritéria – a ta se netýkají jen vlastní odbornosti. „Od bezvadného zdravotního stavu až po jazykovou vybavenost,“ upozornil, co vše se posuzovalo při výběru týmu pro 3. úkolové uskupení Armády České republiky Baltic Air Policing 2019, který byl zahájen už počátkem roku.

Vybavení gripenů pro misi v Pobaltí

- Standardní výzbroj používaná i v rámci vzdušné hotovosti v České republice: řízené střely, vestavěný kanón a klamné cíle infračerveného spektra (takzvané fléry mající zmást navádění případné palby nepřítele).

- Novinkou v současném zahraničním nasazení bude použití zaměřovacích a průzkumných kontejnerů Litening 4i, které vzdušné síly české armády mají k dispozici necelý rok. Původně byly vyvinuty, aby umožňovaly přesné údery na pozemní cíle; v tomto případě však mají posloužit pro zlepšení schopnosti vzdáleného pozorování letounů ve dne i v noci.



Zdroj: 21. základna taktického letectva Čáslav „Zvolenská“