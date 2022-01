Pět čáslavských gripenů čeká výlet k moři. V rámci mise budou hlídat Pobaltí

Třetinu své letky gripenů česká armáda dočasně přesune ze středních Čech - z 21. základny taktického letectva u Čáslavi zvané Zvolenská - do Pobaltí. Na letiště Šiauliai v Litvě, odkud budou tyto stroje operovat od dubna do konce července. Do mise Air Policing, kde jde o zajišťování ochrany vzdušného prostoru spojeneckých států z NATO bez vlastního nadzvukového letectva, se zapojí pět stíhaček JAS-39 Gripen; přesněji čtyři letouny plus jeden záložní.

Velitel prestižní čáslavské 211. taktické letky Michal Daněk nalétal na nadzvukovém letounu JAS-39 Gripen už dva tisíce hodin. | Foto: Martin Král

Společně s nimi bude v Litvě nasazeno 95 vojáků zajišťujících jejich provoz. Tým vedený velitelem 211. taktické letky pplk. Michalem Daňkem v Litvě na jaře vystřídá Poláky. Letci, kteří tam budou spolupracovat s kolegy ze Španělska, si k plnění úkolů v rámci zahraniční mise povezou z Čáslavi stejné vybavení, jaké používají doma. Přece jen ale přibalí něco navíc, o čemž doufají, že to nebudou muset využít. A ne, nejde o nějaké speciální střely. Jedná se o neopren: voděodolný izolační oděv Isolerdräkt 97, který se uplatní při létání nad mořem. V případě nouzového přistání na vodu nebo katapultáže by pilotovi umožnil, aby se v chladném prostředí dočkal záchrany. Pět gripenů z Čáslavi odletělo hlídat Pobaltí V Pobaltí budou takto letci z Čáslavi doprovázení i tamním pozemním personálem nasazeni už po čtvrté. Celkově se od roku 2009 bude jednat o sedmou misi; třikrát se létalo také nad Islandem (což bylo v letech 2014, 2015 a 2016). V dosavadních šesti misích se vystřídalo téměř 350 vojáků. Ne všichni ale byli z čáslavského letiště: tamější specialisty doplnili i příslušníci dalších útvarů. V Pobaltí, kde je úkolem střežit vzdušný prostor nejenom Litvy, ale i Lotyšska a Estonska, zapojení českých letců do služeb Air Policing začalo. Rovněž na základně Šiauliai tam český kontingent se čtyřmi gripeny působil od od 1. května do 31. srpna 2009. A není bez zajímavosti, že mu tehdy velel nynější velitel čáslavské základny plk. gšt. Jaroslav Míka. „Operační úkol se během let nezměnil,“ konstatoval nyní. Z Šiauliai startovali čeští letci také v roce 2012. V návratu z mise v Pobaltí zabránila jednomu z gripenů závada Třetí pobaltská mise z podzimu roku 2019 pak byla spojena s působením na základně Ämari v Estonsku. Z Šiauliai tehdy souběžně operovali Dánové a Belgičané na strojích F-16. České letouny zaznamenaly 13 ostrých vzletů při zásazích proti strojům, které nedodržovaly stanovená pravidla mezinárodního leteckého provozu. Vedle již standardního vybavení pro tento typ nasazení (k výzbroji patří nejen kanon, ale i řízené raketové střely vzduch-vzduch a nechybí ani obranný mechanismus v podobě výmetnice klamných cílů) tehdy čáslavští piloti uplatnili novinku: kontejner se zařízením pro identifikaci letounů v noci a na velké vzdálenosti. Z Pobaltí se do Čáslavi už vrátil všechen vojenský personál