Přesně je spočítat není snadné; ne vždy je spolupráce vidět. Inventura zahraničních partnerství kraje ukázala rozvíjející se vztahy, ale i jisté výkyvy v jejich intenzitě. A také „spící kontakty“, které vyšuměly. Ty se přitom netýkají jen vazeb s regiony směrem na východ, ale i oblastí ze západní Evropy.

Tradiční aktivní vztahy

Zřejmě nejblíž – jazykově, dopravně i díky společné historii v jednom státě – mají střední Čechy k Bratislavskému samosprávnému kraji. Partnerství se datuje od roku 2013 a je aktivní. Loni tak kvůli dopadům koronavirové pandemie musela být zrušena celá řada plánovaných akcí: účast Slováků na pivním festivalu, gastrofestival, cesta na poděbradský festival Soundtrack – nebo třeba účast sportovců v soutěži o pohár předsedy Bratislavského kraje. S výrazným oživením kontaktů se počítá hned, jakmile to bude možné. Oboustranná ujištění, že to platí, zazněla při prosincové schůzce hejtmanky Petry Peckové (za STAN) s novým velvyslancem Slovenské republiky v ČR Rastislavem Káčerem. Z tohoto setkání vzešlo i pozvání předsedy kraje kolem Bratislavy Juraje Droby do středních Čech. Do budoucna se uvažuje i o společném jednání vedení obou krajů.

Historicky nejstarší a také nadějně se rozvíjející je partnerství mající dnes podobu takzvané Čtyřdohody – s francouzským regionem Burgundsko-Franche-Comté, německou spolkovou zemí Porýní-Falc a Opolským vojvodstvím v Polsku. Počátky spolupráce spadají ještě do období kontaktů členských zemí Evropské unie s tehdy kandidátskými zeměmi z východního bloku, což se pojilo se vzájemným poznáváním se zapojením studentů, sportovců a umělců. Pak se připojily i kulturní instituce, oblast cestovního ruchu, ale i společný zájem o zavádění inovací. Postupně pevnost vazeb poněkud ochabla, avšak od předloňského podzimu jejich oživení symbolizují lípy, jež politici všech čtyř zemí společně vysadili na Benešovsku. Bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tam v Ratměřicích hostila historicky první Fórum hejtmanů regionů Čtyřdohody, jehož účastníci dali jasně najevo, že do vzájemných vztahů chtějí vnést nové impulsy. Pak však přišel loňský koronavirový rok.

Nový prostor pro spolupráci

Novějšího data jsou kontakty s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku, které projevilo zájem o partnerství – a vztahy se začaly rozvíjet od roku 2018. Plány na společné aktivity, zahrnující například návrat Středočechů na vratislavský veletrh cestovního ruchu a volného času MTT Wrocław či účast Poláků na festivalech piva, gastronomie nebo dožínkových slavnostech však loni vzaly zasvé také kvůli koronaviru. Na přání pokračovat, a to i s přizváním podnikatelů, se nicméně hejtmanka Pecková a maršálek Cezary Przybylski v prosinci shodli jednoznačně.

V minulém volebním období, zvláště v letech 2018 a 2019, se začaly rozvíjet kontakty také s župou Pešť v Maďarsku. Obzvlášť na oblast technologií pak cílí také poměrně nové vazby v rámci CapReX (Capital Regions Exchange) s Braniborskem v Německu, Dolními Rakousy a finskou provincií Uusimaa, stejně jako s Kyjevskou oblastí na Ukrajině. Zde se vedle ekonomické spolupráce rýsovaly i vazby v oblasti cestovního ruchu, kultury i školství a Ukrajinci mají zájem také o oblast péče o válečné veterány; vše však také přibrzdil koronavirus. Navzdory omezením se nicméně loni uskutečnilo historicky první Fórum hejtmanů regionů zemí V4, jež tehdejší hejtmanka Pokorná Jermanová uspořádala v létě v Čestlicích.

Partnerství Středočeského kraje

- Tradiční a rozvíjející se spolupráce: Čtyřdohoda – Burgundsko-Franche-Comté (Francie), Porýní-Falc (Německo), Opolské vojvodství (Polsko); Bratislavský samosprávný kraj (Slovensko); CapReX – Braniborsko (Německo), Dolní Rakousy (Rakousko), Helsinki-Uusimaa (Finsko); Dolnoslezské vojvodství (Polsko); Kyjevská oblast (Ukrajina); župa Pešť (Maďarsko)

- Méně aktivní vazby: S’-čchuan (Čína – ČLR); Če-ťiang – partnerství prostřednictvím Asociace krajů ČR (Čína – ČLR); Lazio (Itálie)

- V minulosti navázaná partnerství, která se nyní jeví jako neaktivní a vyhaslá: Mazovské vojvodství (Polsko); Grodenská oblast (Bělorusko); Moskevská oblast (Rusko); Astrachaňská oblast (Rusko); Marche (Itálie); Benátsko (Itálie); Västra Götaland (Švédsko)



Zdroj: www.kr-stredocesky.cz