Jisté řešení tohoto problému nastává, když se příležitosti chopí soukromý investor. To je třeba případ Berouna. Ten má vlastní parkovací dům, který nabízí přes 170 míst, ale obyvatelé by jich využili i více. A právě proto se zde chystá nová výstavba parkovacího domu v lokalitě Pod Máchovnou. „Stavba začne za dva roky, nabídne kapacitu kolem 400 parkovacích míst,“ řekl místostarosta Michal Mišina.

Některá města potom parkovací domy mají, ale problém leží jinde: ani jejich celková kapacita nestačí. To je třeba případ Mladé Boleslavi; ta vlastní dva parkovací domy. Momentálně žádný nový parkovací dům ve výstavbě není, ale jsou vytipovaná tři místa, kde by měly stát.

Jeden z nich, plánovaný na prostranství mezi fotbalovým stadionem a sportovní halou je už ve fázi projektu a magistrát ho chce stavět jako první. Stavba ale bude trvat: pokud by chtěla Mladá Boleslav postavit tři parkovací domy najednou, vyšlo by to městskou kasu na 800 až 900 milionů korun. To je téměř celý rozpočet města.

Peníze jsou problémem i v Kladně; tam hledají způsob, jak je získat. „Jsou vyhlédnuté lokality, ale bez zajištění zdrojů není možné pouze z rozpočtu parkovací dům financovat. Navrch prověřujeme i funkčnost modelů z jiných měst,” říká kladenská zastupitelka, Anna Gamanová, předsedkyně výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu. Podle Gamanové je parkování v centru a v některých částech sídliště bez parkovacího domu téměř neřešitelný problém.

Kolín má v současné době vypracovanou studii parkovacího domu v blízkosti nádraží. „Je to zatím jen studie, nikoli projekt,“ podotýká starosta Michael Kašpar. Podle jeho slov město řeší i jiné alternativy v souvislost s plánovanou dostavbou nákupního centra Futurum, po níž zmizí plochy mezi ním a nedalekým katastrálním úřadem, které se nyní hojně k parkování využívají. Takže parkovací dům by se hodil. „Pokud bychom se do jeho budování chtěli pustit, potřebovali bychom dotaci a bohužel ty, které byly z IROPu, nyní nejsou,“ dodal starosta.

Lepší zpráva přichází z Benešova: tam budou parkovací dům brzy stavět, radní schválili dodavatele prací. Celkem vyjde stavba na 132 milionů korun. Parkovací dům má být zprovozněn na jaře 2021, ale přáním radnice je už prosinec 2020. V objektu vznikne místo pro 181 osobních aut a 50 jízdních kol.

Parkovací domy v některých středočeských městech

Příbram

Město plánuje postavit parkovací dům několik let, v současné době se o něm uvažuje v oblasti autobusového nádraží. Nicméně to nebude v nejbližší době, záležitost totiž skončila u soudu. „Je to momentálně v rukou právníků a úplně nerad bych hovořil o detailech, nicméně je ta projektová dokumentace hotova do určité fáze. Její dokončení není ani finančně ani časově nákladné a pak by bylo možné přistoupit k realizaci samotné stavby,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO).

Mělník

Radnice se snaží najít vhodného investora, který by v rámci potencionální investice v Mělníku parkovací dům vybudoval. „Byli bychom schopni poskytnout pozemek s tím, že by stavbu zrealizoval investor, případně ve spolupráci s městem. Město jako takové ale v tuto chvíli bohužel nemá finance na vybudování parkovacího domu,“ vysvětluje mělnický místostarosta Milan Schweigstill. V současné době vedení města s možným investorem jedná. Na plánovaném místě jeho stavby jsou však soukromé pozemky.

Kutná Hora

Parkovací dům ve městě není a radnice o něm v současné době ani neuvažuje. A to i přes to, že sídliště Šipší dlouhodobě trápí nedostatek místa pro stání aut. Radnice tam ve spolupráci se sídlištní komisí připravila před dvěma lety dotazník k vybudování parkovacích domů, které by nedostatek parkovacích míst mohly vyřešit. „Aktuálně výstavba parkovacích domů v Kutné Hoře není na pořadu dne a to i přesto, že by byla řešením nedostatku parkovacích míst. Jejich pořizovací cena je ale příliš vysoká,” uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Nymburk

V Nymburce zatím žádný parkovací dům nestojí, podle vyjádření místostarosty Bořka Černého v nejbližších letech ani stát nebude. „Ne že bychom jako vedení města o stavbu parkovacího domu neměli zájem. Uvažovalo se například o stavbě parkovacího domu v centru přímo pod Eliškou,” řekl Černý. Základním problémem jsou však peníze, respektive náročnost dalších, aktuálně zcela nezbytných projektů, které musí město financovat.

Rakovník

V Rakovníku se o parkovacím domě nemluví a neplánuje se.

Kladno

Slaný

Zkušenost ukazuje, že někdy se nemusí stavba parkovacího domů povést. Automatizovaný parkovací dům v hodnotě 100 milionů korun otevřeli ve Slaném v roce 2013. Byla však zvolena sice unikátní, ale zcela nevhodná technologie a zařízení je od počátku nespolehlivé a poruchové. Kvůli tomu se kauza dostala před soud, který není zdaleka u konce.

Beroun

Beroun má svůj parkovací dům s 176 místy pro automobily, v současné době se rýsují plány na nový dům s 400 parkovacími místy. Ten bude ale podle všeho stavět soukromý investor v lokalitě Pod Máchovnou. Stavba by měla začít za dva roky.

Kolín

V současné době má město vypracovanou studii parkovacího domu v blízkosti nádraží. Město řeší i jiné alternativy v souvislost s plánovanou dostavbou nákupního centra Futurum, po níž zmizí plochy mezi ním a nedalekým katastrálním úřadem, které se nyní hojně k parkování využívají. Takže parkovací dům by se hodil. Kolín by ale potřeboval na stavbu získat dotaci.

Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav vlastní dva parkovací domy. Jeden z nich se nachází v Jaselské ulici, druhý je v podzemí pod Staroměstským náměstím. V Jaselské stojí první hodina parkování 10 korun a každá další 15, na Staroměstském náměstí je první hodina zdarma a každá další stojí 10 korun. V obou parkovacích domech mohou řidiči nechat svá auta i mezi 18 a 7 hodinou, noční režim je zpoplatněn 10 korunami za celou noc. Momentálně žádný nový parkovací dům ve výstavbě není.

Benešov

Dodavatele prací akce s názvem Parkovací dům Benešov radní města už schválili. Zakázka dosahuje výše přes 132 milionů korun. Parkovací dům má být zprovozněn na jaře 2021, ale přáním radnice je už prosinec 2020. V objektu vznikne místo pro 181 osobních aut a 50 jízdních kol.