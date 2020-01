Vyplývá to ze seznamu o více než 40 položkách, který v úterý zveřejnil na svých webových stránkách krajský úřad. Ovšem s upozorněním, že zahájení oprav závisí na přidělení dostatečného množství finančních prostředků – a také je potřeba získat pravomocné stavební povolení a úspěšně provést tendr na zhotovitele.

Čtyřiačtyřicet mostů, u nichž hejtmanství informuje o záměru věnovat se opravám, tedy ještě nemusí mít jisté, že se všechny skutečně stanou staveništěm. Zčásti jde o mosty v projekční přípravě oprav, případně ve fázi soutěže na výběr zhotovitele stavebních prací. Na druhou stranu jsou v seznamu i mosty, kde již stavba začala – a práce budou během letoška pokračovat.

Plánované opravy krajských mostů v roce 2020



- III/27922, most ev. č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem (délka 55,7 m): předpokládané náklady 58,08 milionu korun

- III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3 (délka 17,0 m): předpokládané náklady 12,06 milionu korun

- III/6031 Senohraby, most ev. č. 6031-4 přes I/3 (délka 53,3 m): předpokládané náklady 17,00 milionu korun

- III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2 (délka 10,9 m): předpokládané náklady 7,79 milionu korun

- III/3394 Petrovice, most ev. č. 3394-1 (délka 15,7 m): předpokládané náklady 11,62 milionu korun

- III/12519 Kácov, most přes Sázavu ev. č. 12519-1 (délka 68,0 m): předpokládané náklady 120,00 milionu korun

- III/3353 Hrusice, most ev. č. 3353-2 (délka 3,4 m): předpokládané náklady 8,05 milionu korun

- II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004 (délka 21,6 m): předpokládané náklady 15,00 milionu korun

- III/33716 Perštejnec, most ev. č. 33716-1 (délka 13,3 m): předpokládané náklady 9,78 milionu korun

- III/32926 Veleliby, most ev. č. 32926-6 (délka 13,0 m): předpokládané náklady 6,00 milionu korun

- III/32919 Blato, most ev. č. 32919-1 (délka 13,0 m): předpokládané náklady 6,00 milionu korun

- Most ev. č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice (délka 18,0 m): předpokládané náklady 8,09 milionu korun

- III/12550 Bojiště, most ev. č. 12550-4 (délka 5,0 m): předpokládané náklady 6,00 milionu korun

- II/105 Neveklov, most ev. č. 105-017 (délka 3,5 m): předpokládané náklady 13,74 milionu korun

- II/174-003, most přes potok v obci Tochovice (délka 7,5 m): předpokládané náklady 10,36 milionu korun

- Most ev. č. 11417-2 přes odpad v obci Sychrov (délka 7,0 m): předpokládané náklady 11,94 milionu korun

- III/11417 Dobříš, most ev. č. 11417-1 (délka 7,0 m): předpokládané náklady 5,59 milionu korun

- 11524-9, most přes potok u cementárny před městem Králův Dvůr (délka 7,0 m): předpokládané náklady 10,00 milionu korun

- 11620-1, most přes potok v městysu Karlštejn (délka 8,4 m): předpokládané náklady 18,00 milionu korun

- 10125-1, most přes potok v obci Nučice (délka 7,5 m): předpokládané náklady 8,00 milionu korun

- III/0059 Choteč, most ev. č. 0059-3 přes Radotínský potok (délka 4,9 m): předpokládané náklady 18,20 milionu korun

- 113-013, most přes strouhu v obci Třemošnice (délka 4,5 m): předpokládané náklady 10,80 milionu korun

- Mosty ev. č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště (3 mosty): předpokládané náklady 21,89 milionu korun

- III/22920 Kounov, most ev. č. 22920-2 přes potok (délka 10,5 m): předpokládané náklady 7,00 milionu korun

- 20125-1 Milíčov (délka 12,3 m): předpokládané náklady 19,40 milionu korun

- 23933-4 Hobšovice (délka 10,5 m): předpokládané náklady 8,00 milionu korun

- 24032-1 Budihostice (délka 15,0 m): předpokládané náklady 5,40 milionu korun

- 239-007 Šlapanice (délka 8,1 m): předpokládané náklady 3,00 milionu korun

- II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec (délka 5,0 m): předpokládané náklady 4,20 milionu korun

- II/237 Pozdeň, most ev. č. 237-011 přes strž (délka 5,0 m): předpokládané náklady 5,75 milionu korun

- III/24423 Byšice, most ev. č. 24423-3 přes potok v obci Byšice (délka 8,0 m): předpokládané náklady 9,61 milionu korun

- II/244, most ev. č. 244-006 Most v Kostelci nad Labem (délka 16,0 m): předpokládané náklady 10,30 milionu korun

- II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa (délka 201,6 m): předpokládané náklady 120,00 milionu korun

- II/245 Lázně Toušeň, most ev. č. 245-002 přes Zápský potok před obcí Toušeň (délka 3,8 m): předpokládané náklady 5,49 milionu korun

- III/1014 Strančice, most ev. č. 1014-3 přes trať (délka 48,2 m): předpokládané náklady 23,80 milionu korun

- III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1 (délka 11,0 m): předpokládané náklady 9,99 milionu korun

- II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 (délka 3,5 m): předpokládané náklady 19,20 milionu korun

- 11417-1, most přes potok za městem Dobříš (délka 13,9 m): předpokládané náklady 7,00 milionu korun

- 11619-1, most v městysu Karlštejn (délka 5,1 m): předpokládané náklady 6,00 milionu korun

- Psáry, most ev. č. 105-002 (délka 10,8 m): předpokládané náklady 11,13 milionu korun

- III/1024 Řitka, most ev. č. 1024-1 přes D4 – zahájeno, pokračování 2020 (délka 51,9 m): předpokládané náklady 52,00 milionu korun

- 00712-4, most přes R7 mezi obcemi Brandýsek a Knovíz (délka 69,9 m): předpokládané náklady 25,50 milionu korun

- II/125, most ev. č. 125-034 přes Labe v Kolíně (délka 465,2 m): předpokládané náklady 412,74 milionu korun

- Most ev. č. 2427-1 před obcí Klíčany (délka 8,0 m): předpokládané náklady 8,80 milionu korun



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; předpokládané náklady jsou uvedeny včetně DPH