Vyznačování dopravního opatření od pražského Chodova po Modletice na Praze-východ tedy nezačalo v pátek večer, jak předem ohlásily firma Eurovia CS i samotné Ředitelství silnic a dálnic, ale odkládá se až na nedělní večer. V souvislosti s tím se posouvá i začátek stavebních prací.

Opravovat se bude D1 mezi dálničními kilometry 2,35 a 11,20 ve směru jízdy z Prahy na Benešovsko. Počítá se nejen s kompletní výměnou povrchu vozovky, ale i se sanací mostů, opravou odvodnění, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení.

Práce jsou rozděleny do několika navazujících etap, během nichž se má omezení dopravy měnit. Převážně se však počítá s tím, že provoz bude usměrněn do uspořádání 2+1+1 jízdní pruh. V první fázi se plánuje i uzavření sjezdu Šeberov, Chodov, přičemž provoz má být přesměrován na objízdné trasy. Práce by letos měly pokračovat do října – a po zimní přestávce pokračovat v příštím roce. Během prací rozplánovaných na 210 dní by mělo být odvedeno dílo v hodnotě 423 milionu korun bez DPH.

Práce na D1 u Prahy plánované na rok 2019

- Oprava hlavní trasy ve dvou úsecích (dálniční kilometry 2,320 – 5,283 a 9,485 – 11,200)

- Oprava vozovky a krajových svodidel exitu 2 – pravá strana

- Oprava odpočívky Újezd u Průhonic vpravo

- Oprava veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu v dálničních kilometrech 0,000 – 1,950

- Oprava krajového veřejného osvětlení v dálničních kilometrech 0,400 – 2,320



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic