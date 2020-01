„Po České televizi postupně přechází na DVB-T2 neboli digitální vysílání druhé generace i komerční stanice – jako třeba Nova či Prima,“ upozornila ve středu Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu a obchodu. S tím, že právě od středy se přestává v původním televizním standardu vysílat v Praze, od 15. ledna se pak staré kódování má stát minulostí i ve Středočeském kraji.

Televizor, který moderní standard DVB-T2 podporuje (měla by to být většina přístrojů zakoupených v posledních čtyřech letech), by mělo stačit nově přeladit; to obnáší pár ťuknutí do dálkového ovládání. Je přitom možné, že ani to není třeba; signál DVB-T2 byl dostupný už s velkým předstihem před obdobím přechodu, a tak je možné, že moderní televizor už je na něj nastavený (což se podle zjištění Českých radiokomunikací může týkat asi 30 procent diváků přijímajících signál „přes anténu“). Pro majitele starších přístrojů znamená aktuální změna rozhodnutí: buď si pořídí novou televizi, nebo k té starší dokoupí set-top box (jsou k mání v cenách od 500 Kč výš) s patřičným propojovacím kabelem.

Přechodová síť do konce ledna

S problémy se však i přes to, že doma mají odpovídající vybavení, mohou setkat lidé žijící v bytových domech užívající rozvody STA – tedy společnou televizní anténu. Stane se to v případě, že na potřebné úpravy včas nepamatoval správce domu. Aby byl na přenastavení STA dostatek času, signál DVB-T2 bude do konce ledna ve středních Čechách ještě možno přijímat na dosavadních frekvencích v rámci takzvaných přechodových sítí. Ty by pak České radiokomunikace měly vypnout od února. Úpravu antény mohou potřebovat i majitelé rodinných domů.

Komplikace se nečekají

To, že by se v souvislosti s přechodem na nový standard televizního vysílání lidé potýkali s vážnějšími problémy, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) neočekává. „Podle současných informací přepnutí veřejnoprávní televize na formát DVB-T2 koncem loňského listopadu nepřinesl zásadnější problémy,“ poznamenal. A protože informace o změně jsou skutečně početné, mimo jiné přicházejí i přímo z obrazovky, neočekává, že po Vánocích by měly nastat větší komplikace. „Mnoho lidí potřebné technické vybavení pro příjem DVB-T2 dostalo pod vánoční stromeček – ať už se jednalo o novou technologicky pokročilejší televizi, či set-top box,“ konstatoval ministr.

Jeho náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko připomněl, že přechod na DVB-T2 souvisí s uvolněním části televizního pásma rychlým mobilním sítím. „Telefonní operátoři v něm budou provozovat datové sítě páté generace pro vysokorychlostní mobilní internet,“ vysvětlil. S moderními televizemi schopnými připojení k internetu, které si lidé pořizují kvůli novému vysílacímu standardu, podle Českých radiokomunikací současně roste zájem o interaktivní služby, jež pozemní vysílání nabízí. Zvlášť o zpožděné sledování vysílání, sledování pořadů z archivu a o aplikace HbbTV. FTV Prima, jež HbbTV prezentuje jako „červené tlačítko“, uvádí, že podíl využití meziročně narostl o pětinu. Pro sledování videa dokonce o 26 procent; 20procentní nárůsty se týkají využívání HbbTV portálu TV Prima i návštěvnost archivu iPrima prostřednictvím HbbTV aplikace.

Škodit může počasí

Deník také zaznamenal ohlasy starších diváků, kteří ocenili, jak se jim po připojení set-top boxu vylepšil obraz na jejich dosavadní televizi. „Je to úžasné,“ konstatoval třeba Václav Čochner z Berouna. České radiokomunikace však připouštějí, že se jejich dohledové centrum setkává i s nárůstem stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání. Konkrétně na „čtverečkování“ v obraze a výpadky zvuku; někdy dojde i na úplnou ztrátu příjmu. Upozorňují, že tyto problémy nesouvisí s přechodem na nový standard ani se závadou na vysílačích, ale jde o typicky zimní patálii, kterou má na svědomí teplotní inverze. Její vliv na šíření elektromagnetického signálu vede k tomu, že standardně přijímaný signál je rušen dálkovým příjmem ze vzdálených vysílačů, které za běžných podmínek zůstávají zcela mimo dosah přijímací antény.

Neexistují však technická opatření na straně vysílačů, která by to mohla ovlivnit; lze jen vylaďovat přijímací techniku – nejlépe ve spolupráci se specializovanou firmou, jejíž pracovníci mají nejen odborné znalosti, ale i potřebná měřidla. Obecně odborníci z radiokomunikací radí používat kvalitní a oborně instalovanou techniku (což platí zvláště pro anténní zesilovače), upřednostnit venkovní antény před pokojovými – a také používat raději ziskovější a směrové antény s tím, že optimální je vyhnout se používání anténních předzesilovačů.

Změna pro 60 procent

Novinky s přechodem DVB-T2 se týkají jen diváků, kteří přijímají pozemní vysílání – tedy právě „přes anténu“. Takových uživatelů je v republice asi 60 procent. „Pro obyvatele, kteří přijímají televizní vysílání prostřednictvím kabelové televize, satelitu či technologie IPTV, se nic nemění,“ upozornila Filipová z ministerstva průmyslu. „Na změnu způsobu vysílání reaguje přímo jejich poskytovatel televizní služby,“ konstatovala.

Poučení a informace k novinkám týkajícím se pozemního vysílání mohou zájemci najít na www.televizezadarmo.cz či www.dvbt2overeno.cz.

Podpora pro oblast sociálních služeb

- Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Asociací krajů ČR připravily speciální dotační program podporující nákupy nové televizní techniky pro zařízení sociálních služeb (včetně domovů seniorů) provozovaných obcemi, svazky obcí, příspěvkovými organizacemi obcí nebo krajů, spolky, církvemi či obecně prospěšnými společnostmi.

- Prostřednictvím kraje lze získat příspěvky na pořízení set-top boxů, televizorů nebo úpravy antén. Celorepublikově je v současné době k dispozici 20 milionů korun.

- Finanční podpory lze získat:

+ do výše 1000 Kč na nákup set-top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC;

+ do výše 3000 Kč na televizi představující náhradu za přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC;

+ do výše 7000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

- Žádosti o dotaci bude možné podávat nejpozději do 15. září 2020.

- Finanční podpora je koncipována tak, že může přispět i k zajištění televizního vysílání rovněž prostřednictvím kabelové nebo satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie.



Zdroj: MPO ČR