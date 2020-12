Úplně zle by ale být nemělo. Optimistickou zprávu vyslal ve středu vpodvečer klub krajských zastupitelů za ODS: Středočeské fondy v příštím roce budou!

S ohledem na očekávaný propad příjmů kraje z výnosu daní se podle Michalikova vyjádření částka, která je v návrhu rozpočtu určena pro dotační tituly kraje, souhrnně označované právě jako Středočeské fondy, ztenčila z tradičních stamilionů na desetimiliony. Konkrétně na 70 milionů korun, jež mají být rozděleny jen mezi dva z mnohem širší palety tradičních krajských fondů – obnovy venkova a infrastrukturního v tematickém zadání Životní prostředí. V uplynulých letech přitom bývaly vypisovány krajské dotace v rámci několikanásobně vyššího počtu fondů – a šlo i o několikanásobně vyšší částku: běžně se jednalo o 400 tisíc korun až půl miliardy; někdy i více.

Michalikova slova byla šokem pro zástupce organizací, které na dotační podporu od kraje tradičně spoléhají. Nakonec by to ale nemělo být tak zlé, naznačil ve středu statutární zástupce hejtmanky Martin Kupka (ODS). Nabízí naději, že peněz určených k rozdělení by mohlo být víc. „Na úrovni Senátu a Poslanecké sněmovny probíhají jednání o kompenzacích pro samosprávy v návaznosti na daňový balíček. Mohlo by jít dokonce o trvalou změnu rozpočtového určení daní,“ řekl Kupka. S tím, že schválení takzvaného daňového balíčku vyvolalo debatu, kterou vláda nemůže přehlížet bez toho, že by náležitě reagovala. „Pro náš kraj by to mělo být k miliardě korun, které by měl dodatečně získat oproti současné predikci ministerstva financí,“ očekává Kupka, který má informace z první ruky: je totiž současně poslancem.

Přikyvuje i předseda klubu zastupitelů ODS Tomáš Havlíček. „Každý z našich radních má připravenou variantu, která počítá s dodatečným navýšením rozpočtu. Určitě budeme navrhovat, aby se vrátily prostředky do Středočeských fondů,“ zdůraznil. A trvá na tom, že nejde o slibování peněz, které kraj nemá.

„Peníze kraj po Novém roce dostane – a my musíme uklidnit organizace a spolky, které se o grant chystaly požádat, že o tuto možnost nepřijdou“ slibuje Havlíček. Naznačuje přitom, že peníze budou i na další výdaje. „Mezi priority musí patřit doplnění prostředků na spolufinancování dopravních projektů a na dopravní obslužnost,“ uvedl Havlíček.