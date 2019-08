Finančních darů od kraje by se měli dočkat členové Spolku pro zachování odkazu českého odboje a Českého svazu bojovníků za svobodu. Krajští zastupitelé budou v pondělí 26. srpna rozhodovat o návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 2500 Kč celkem 54 středočeským členům uvedených spolků – a lze předpokládat, že se nevysloví proti. Podobné finanční dary kraj poskytoval i v uplynulých letech.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Divíšek

Jednorázová finanční výpomoc pro 29 členů Spolku pro zachování odkazu českého odboje je učena skupině, v níž jsou i veteráni druhé světové války, političtí vězni z let 1939 – 1945, účastníci domácího odboje, pozůstalí po obětech nacismu, nechybí někdejší děti z Lidic – a odpor proti komunismu reprezentují političtí vězni z padesátých let. Pětadvacet členů Českého svazu bojovníků za svobodu by pak mělo dostat jednorázovou finanční výpomoc na léky a zdravotnické pomůcky či zmírnění útrap ve stáří.