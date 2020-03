ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Záchranka i domov jsou sice příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje, takže vlastně pobývají sví u svých (což ve středních Čechách je u výjezdových základen záchranářů spíš výjimkou než pravidlem) – máme však mimořádnou dobu, která si žádá mimořádná rozhodnutí.

Tak uvažovali zástupci vedení kraje i jeho záchranné služby, když rozhodli o dočasné změně: v rámci preventivních opatření zacílených proti šíření nového typu koronaviru rozhodli o přesunutí působiště. „V aktuální situaci, kdy pohyb osob, byť záchranářů, znamená pro obyvatele v seniorském věku možná rizika nákazy Covid-19, rozhodlo vedení kraje a záchranky o dočasném přestěhování výjezdové základny,“ vysvětlila mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová.

Záchranáři mají v sokolovně kompletní zázemí

Upřesnila, že díky pochopení hostivických zastupitelů se v sokolovně podařilo získat vlastní oddělené prostory, které ani nevypadají jako provizorium. „Jako zázemí plně vyhovují,“ ocenila Effenbergerová. Připomněla, že záchranáři mají k dispozici prostor pro práci, odpočinek, šatny i sociální zařízení včetně sprch. „Sanitní vozy lze parkovat bezprostředně vedle budovy,“ doplnila.

Naposledy středočeská záchranka zažívala stěhování základny v únoru, kdy přesídlilo výjezdové stanoviště v Kostelci nad Černými lesy na Praze-východ z nevyhovujícího teskobaráku v areálu někdejšího plicního sanatoria do jiných prostor rovněž poskytnutých městem, avšak v nově zrekonstruovaném objektu.



Také tam jde jen o změnu dočasnou, byť v tomto případě by jednotkou měření dočasnosti měly být zhruba dva roky. V Kostelci se krajská záchranka chystá stavět vlastní objekt – a to s využitím kontejnerového systému. Pokud se vybudování tohoto objektu na pozemku v areálu silničářů (který má i výhodnou polohu pro výjezdy) osvědčí, mělo by se v budoucnu podobně stavět i na dalších místech kraje.