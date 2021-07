Zejména v pondělí ji zájemci přetížili. Reagovali tak na oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že v rámci snah o to, aby očkování bylo lidem maximálně zpřístupněno, už neplatí dřívější slova hlavní hygienicky Pavly Svrčinové, že s termínem lze hýbat jen ze zdravotních důvodů nebo kvůli zaměstnavatelem potvrzené služební cestě.

Dříve u vakcíny Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech, která se nyní používá v očkovacích centrech, platil termín podání druhé dávky v rozpětí 38–42 dnů po první dávce – přičemž očkovací místa automaticky využívala horní hranici limitu: 42. „Dnes je interval 34–42 dnů,“ řekl Deníku středočeský koordinátor očkování Martin Polák.

Půl druhého tisíce výjimek

Zájem o zkrácení termínu do dokončení vakcinace lidé mají, nicméně u jednotlivých očkovacích center se podle prvních zkušeností liší. A souhrnné údaje, které by postihovaly situaci v rámci celých středních Čech, krajský úřad k dispozici nemá. Deníku to řekla Simona Dobisová, jež je pověřena zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví.

Koordinátor Polák, který je primářem interního oddělení mladoboleslavské nemocnice, připomněl, že on se schvalováním změny termínu očkování zabývá už několik týdnů. Potvrzuje výjimky lidem, kteří nastupují na operaci, na chemoterapii nebo do lázní, případně mají od zaměstnavatele nařízenou pracovní cestu – a potřebují dostat druhou dávku už v rozpětí 21–38 (nyní 34) dnů po prvním očkování. V souvislosti s tímto schvalováním vyřídil Polák 2,6 tisíce e-mailů.

Zamítavé stanovisko prý posílal spíše výjimečně – třeba v případě, kdy se setkal s argumentem o termínu dovolené „domluveném již od prosince“. To konstatoval, že dovolená není důvodem ke změně; navíc pochybuje, že by se v prosinci s ohledem na tehdejší situaci něco domlouvalo (a pokud by domluveno skutečně bylo, že by na to dotyčný nebral zřetel při původním plánování termínů).

Zhruba 1,5 tisíce žádostí o změně termínu druhého očkování Polák vyhověl: doklady o vážných zdravotních nebo pracovních důvodech byly v pořádku. „Ostatní pak většinou byli lidé, kteří se vešli do rozpětí 38–42 dnů, takže mé schválení nepotřebovali; mohli si změnu domluvit v očkovacích centrech sami,“ konstatoval.

Návrat k 21 dnům by byl problém

Jestliže premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr Vojtěch hovořili o tom, že termín aplikace druhé dávky vakcíny by se v případě dostatku vakcín mohl vrátit na odstup 21 dnů pro všechny, koordinátor Polák netají jisté rozpaky. „Byl by to problematický zásah do plánu očkování; pro týmy center to není jednoduché,“ řekl. Upozornil také, že na červenec dodavatel ohlásil zkrácení dodávek. „Nakonec jich ale přišlo víc, než bylo avizováno,“ připouští. Připomněl ale, že není k dispozici tolik vakcín, jak by se mohlo zdát podle vyjádření politiků na celostátní úrovni.

Ta si navíc podle Polákových slov řada lidí vyložila tak, že má končit systém registrací i rezervací termínů. „Když to trochu přeženu, že někdo půjde na procházku se psem kolem očkovacího centra, tak si rovnou zaskočí na očkování,“ řekl Deníku koordinátor. S tím, že tak to rozhodně zatím nefunguje. „Také Asociace krajů ČR zaujala stanovisko, že to zatím nepřichází v úvahu,“ poznamenal.