„Očkovat jsme ještě nezačali, a to jen a pouze z důvodu nedostatku vakcíny,“ konstatoval radní. Zdůraznil, že kraj postupuje striktně podle metodiky ministerstva zdravotnictví a dokončuje očkování personálu ve zdravotnických zařízeních, pracovníků záchranné služby a členů týmů v sociálních zařízeních s pobytovými službami – tedy v domovech seniorů. Ani v nich vakcinace klientů ještě v kraji nezačala, a to ze stejného důvodu: není čím očkovat. Očkování již v kraji dostala také část praktických lékařů.

To, že pro ně není vakcína, se bohužel někteří senioři dozvěděli až přímo na místě – na očkovací centrum totiž dorazili s tím, že jim centrální registrační systém přidělil pondělní termín. Servítky si v té souvislosti nebral třeba statutární námětek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS). „Hlášení pro všechny, podle kterých systém funguje výtečně a již si rozdělují státní vyznamenání: ve středočeských nemocnicích dnes rezervační systém přidělil termíny nepokryté dodávkou vakcíny,“ napsal na twitteru ve zjevné narážce na dřívější pochvalná slova premiére Andreje Babiše (ANO). Výtka tohoto typu to nebyla ojedinělá – a reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). I on trvá na tom, že centrální systém funguje dobře. Špatné termíny prý přidělil jen proto, že očkovací místa, tedy přímo nemocnice, do něj zadaly nesprávná data; musí se prý zlepšit. Kupka však namítá, že systém opravdu chybuje: podle něj když nemocnice musely rezervace termínu rušit, „mnoha lidem“ prý systém zrušil i celou registraci.

Až to bude, tak to bude

Očkování seniorů se rozjede, až vakcína bude k dispozici. Termín však Pavlík v pondělí upřesnit nemohl. „Bohužel byla avizovaná snížená dodávka vakcíny pro tento týden – a my ještě stále nevíme, kolik očkovacích dávek v tomto týdnu obdržíme,“ sdělil radní Deníku. „Pokud by dodávka vakcíny byla vyšší, než je potřeba pro očkování personálu, pak samozřejmě zahájíme očkování seniorů 80+. Zároveň předpokládáme zahájení očkování klientů v domovech seniorů,“ poznamenal.

Radní Pavlík připomíná, že vakcíny, které by byly „volně k dispozici“, nemá kraj žádné; hospodaří pouze s těmi, jež přicházejí v rámci dodávek zajišťovaných ministerstvem. Od počátku očkování, tedy od loňského 30. prosince, Středočeský kraj zatím obdržel 15 210 dávek vakcíny. Očkovací látka byla distribuována plošně po celém kraji – a to v závislosti na počtech personálu ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách i počtech praktických lékařů v jednotlivých regionech. Zásoby pro budoucí aplikaci druhých dávek zdravotníkům, kteří již obdrželi dávku první, kraj nevytváří – což je rovněž v souladu s pokyny ministerstva.

Registrovat se – a čekat

Jak budou dodávky pokračovat, je zatím opředeno nejistotou. Další zásilku vakcín zástupci kraje očekávají v průběhu tohoto týdne; nejpozději do čtvrtka 21. ledna. Zatím však chybí přesné informace nejen o termínu, ale i o předpokládaném množství, s nímž je možné počítat. Předběžně se čeká, že by ve čtvrtek mohlo dorazit 7020 dávek.

Středočeským seniorům ve věku nad 80 let majícím zájem o očkování proti covidu zatím kraj nemůže nabídnout konkrétnější informace. Mají možnost zapsat se do centrálního registračního systému, který stát zprovoznil v pátek (s přístupem přes internetovou adresu crs.uzis.cz nebo za asistence pracovníků linky podpory po zatelefonování na číslo 1221) – a čekat. Rezervovat si konkrétní termín ve zvoleném očkovacím centru však zatím nemohou. To bude možné až poté, co dorazí dodávka očkovací látky. Že by očkování seniorů z věkové skupiny 80+ mohlo v kraji začít již v tomto týdnu, se zatím nepředkládá.

Proč chybí vakcína pro středočeské seniory?



- Kraj neobjednává žádné množství očkovací látky; objemy dodávek závisejí výhradně na tom, kolik přidělí ministerstvo zdravotnictví

- Ačkoli v rámci republiky zatím na dodávky vakcín pro seniory čeká většina krajů (očkování jich dosud zahájilo jen několik) představitelé kraje se domnívají, že ve vztahu ke středním Čechám mohlo na centrální úrovni dojít k chybě při vyčíslení počtů pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří mají možnost nechat se očkovat přednostně (konkrétní čísla s hejtmanstvím nikdo nekonzultoval)

- Ve Středočeském kraji působí 12 tisíc pracovníků ve zdravotnických zařízeních, dále pět tisíc v domovech seniorů, tři tisíce praktických lékařů (jak pro dospělé, tak pro děti a dorost) a rovněž kolem tří tisíc ambulantních specialistů



Zdroj: Pavel Pavlík, středočeský radní pro oblast zdravotnictví