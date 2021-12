Zapojí se třetina ordinací pediatrů

Nic se na krajském přístupu nemění ani nyní, kde je od pondělka možné děti od pěti let k očkování registrovat. Na jednání krajského krizového štábu Polák upřesnil, že z 250 ordinací dětských lékařů ve středních Čechách se do očkování přímo zapojí třetina. Velká část z nich navíc přijímá k aplikaci vakcíny i děti registrované u kolegů, kteří sami neočkují. Distribuce očkovací látky začala v tomto týdnu – a konkrétní termín zahájení jejího podávání už je na lékařích.

Registrace dětí od pěti let k očkování začala. Probíhá v centrech i u pediatra

Nechat očkování na ordinacích pediatrů je podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) správný přístup. „Zastáváme názor, že malé děti patří do rukou lékaře, kterého znají, a očkovat je mají především pediatři,“ konstatovala. Připomíná však, že v případě potřeby by se mohla zapojit i očkovací místa. Ne jedno v kraji, o čemž se uvažovalo původně, ale hned tři: ta, kde stejně mohou být dětští lékaři k dispozici.

„Pokud by to situace vyžadovala a bylo by třeba očkovat nejmladší věkovou skupinu, tedy děti od pěti do jedenácti let, v očkovacích centrech, bude to zatím na třech místech, kde nám pediatři s očkováním pomáhají,“ upřesnila hejtmanka. Jde o očkovací místa v nemocnicích s možností nabídnout podávání vakcín dětem vždy jeden den den v týdnu; ta o této možnosti sama zájemce informují takzvaně napřímo.

Nejvyšší podíl nakažených u menších dětí

Právě mezi dětmi se koronavirová nákaza šíří nejvýrazněji, i mnohdy je u nich covidové onemocnění bezpříznakové nebo jen s velmi mírným průběhem. Nebo se alespoň u nich odhalí nejvýraznější podíl případů nákazy, k čemuž mimo jiné přispívá i testování ve školách. Ukazují to alespoň běžně nezveřejňované údaje hygieniků, které zazněly na jednání krizového štábu.

Takzvaná sedmidenní incidence, tedy přepočet nově prokázaných případů covidu za poslední týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel je v kraji nejvyšší právě mezi školáky: u věkové skupiny 6–11 let dosáhla hodnoty 2181 nakažených, v intervalu 12–15 let jde o 1519.

Celokrajsky napříč věkovými skupinami dosahoval tento přepočet v úterý hodnoty 816 (a před týdnem 962), přičemž ve středu poklesl na 799. V celorepublikovém měřítku přepočet incidence dosahuje obdobných hodnot: z úterních 817 poklesl na středečních 791.

Nejnovější údaje krajské hygienické stanice, jež však představují souhrn za uplynulý týden, připomínají celkem 441 školu s výskytem koronaviru – z toho 260 škol základních (nejvíce, a to 36, na Praze-východ) a 103 mateřských (i zde dominuje Praha-východ s 22).