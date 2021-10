Do pravidelného provozu zařadily ČSD oba vyrobené vozy 13. července 1936. Přiděleny byly do výtopny a domovské stanice Bratislava a jezdily na motorovém rychlíku „Slovenská strela“ Bratislava – Brno – Praha. Dosahovaly průměrné cestovní rychlosti 92 km/h (parní vlaky v té době průměrně 68 km/h), přičemž spoje byly poprvé v historii ČSD povinně místenkové. Jízdní doba byla 4 hodin a 20 minut včetně tříminutové zastávky v Brně.

Legendární motorový vůz Slovenská strela bude jedním z hlavních lákadel setkání motorových vozů, které se o víkendu uskuteční v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka. K vidění tu budou i další motoráky a některými z nich se budou moci návštěvníci i projet. Díky snímkům Deníku se můžete podívat do útrob tohoto vozu.

