"S výzdobou jsem začal před deseti lety a zpočátku to byly maličkosti. Jak léta šly, stále jsem to zvětšoval a lidem se to podle ohlasů líbilo. Často se sem chodí dívat rodiče s dětmi. Už jsem slyšel, že Kutná Hora má tři zajímavosti: Barboru, Kostnici a vánoční barák Pepy Dolejšího," řekl se smíchem Deníku Josef Dolejší.