Houbařské žně přinesly i to, co si vůbec nikdo nepřeje: sezonu otrav. Upozornila na to mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

„Já osobně nesbírám nic, co má zespodu "radiátor",“ svěřila se, jak to má při vycházkách do lesa s košíkem ona sama. Připomněla, že podle zkušenosti záchranářů ne všichni, kteří se nechají zlákat k houbařským výpravám, omezují své sběry jen na to, co dobře znají. I když výjezdy sanitek k případům otrav houbami v minulých sezonách rozhodně nebyly masové, vlastně spíše ojedinělé, neznamená to, že by problém neexistoval. „Většina těch, kteří mají po požití hub problémy, vyhledá lékařskou pomoc dřív, než se dostane do život ohrožujícího stavu a musí si volat sanitku,“ vysvětlila Effenbergerová.