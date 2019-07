O skutku, k němuž došlo někdy během noci na pátek 19. července, informovala v úterý Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. S tím, že zatím neznámý pachatel způsobil několikatisícovou škodu.

Zda to bylo kvůli obyčejnému povyražení, nebo snad mělo jít o svérázné poselství k nějakému konkrétnímu tématu, se úvalští policisté zatím nemají koho zeptat. Ke konkrétnímu podezřelému dosud stopy nevedou. Věří ale, že ze by se to mohlo zlepšit díky postřehům všímavých občanů. Jakékoli informace nebo poznatky, které by mohly k objasnění případu pomoci, lze policistům sdělit prostřednictvím telefonního čísla 974 881 760 či bezplatné linky 158 – nebo i přímo na služebně v Úvalech.

„Tento skutek je kvalifikován jako přečin poškození cizí věci, za což v případě vypátrání pachatele může soudce okresního soudu uložit trest odnětí svobody až na tři roky,“ upozornila policistka Hašlová. Z jejích slov plyne, že v tomto případě jde o sprejerský čin kvalifikovaný přísněji – podle třetího odstavce paragrafu 228 trestního zákoníku, zohledňujícího možné přitěžující okolnosti. Právě ten hovoří o pobytu za mřížemi v trvání od šesti měsíců do tří let. Běžnou sazbou za sprejerství je totiž pobyt ve vězení do jednoho roku.

Samotné sprejerské řádění zákoník definuje jako „poškození cizí věci tím, že ji pachatel postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou“. V takovém případě se věc posuzuje jako trestný čin i v případě, že způsobená škoda nedosáhla limitu pěti tisíc korun. Ten jinak tvoří hranici mezi přestupkem řešeným ve správním řízení a trestným činem, kdy už jde o práci pro soud.