Matka odložila pětiměsíčního chlapečka do bybabyboxu u nymburské nemocnice v pátek 10. prosince večer. Spolu s ním tam nezanechala dopis, ve kterém sdělila jméno chlapce Lukáš a vysvětlila důvody, proč se o něj nemůže starat. Případ vzbudil velký ohlas a některé hlasy volaly po dohledání maminky a vrácení dítěte do její péče. To však nemocnice i úřady vzhledem k principu anonymity, na kterých je síť babyboxů založena, odmítly. Chlapec skončil na dětském oddělení kolínské nemocnice a ujmout by se jej měla pěstounská rodina.