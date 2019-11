Příležitost prohlédnout si divadlo nejen z hlediště, ale taká nakouknout do zákulisí tradičně nabízejí programy v rámci Noci divadel. Stejně jako přinášejí workshopy, diskuse s herci, režiséry či scénografy, performance i další programy představující divadelní svět zábavnou či tvořivou formou, často přímo zaměřené na rodiny s dětmi či seniory. Zpravidla se vstupným zdarma – nebo symbolickým.

Noc divadel v Benešově 2018. | Foto: Markéta Pazderová

Akce pořádaná třetí listopadovou sobotu v řadě evropských zemí připadá na 16. listopadu – u nás tedy mnohde nebude chybět ani připomínka událostí ze 17. listopadu 1989 a následujícího vývoje. Hlavním tématem již sedmého ročníku Noci divadel je právě Divadlo a svoboda. Projeví se to nejen v Praze, ale prakticky po celé republice. Zvláště v hlavním městě některá ze zapojených divadel umocňují politický dopad akce a potřebu vyjádřit se k současné společenské situaci přihlášením se k demonstrací pořádané na pražské Letné spolkem Milion chvilek pro demokracii. Někde demonstraci přímo zařazují do programu, jinde přizpůsobili časový rozvrh. „Mnohá pražská divadla zohlednila demonstraci úpravou svého programu, například posunem do večerních hodin,“ uvedla za organizátory Noci divadel Martina Pecková Černá.